Стефано Доменикали об изменении формата уик-энда в «Ф-1»: «Фанаты хотят смотреть что-то другое вместо практик в пятницу»

В «Ф-1» задумались об изменении пятничного формата.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о желании чемпионата увеличить количество спринтов в календаре, отметив, что хочет сделать пятницу более увлекательной для зрителей.

«Причина, по которой мы начали обсуждать количество спринтов и, вероятно, другой формат, заключается в обратной связи, полученной от фанатов и промоутеров, желающих видеть настоящее действие по ходу всех трех дней Гран-при. В пятницу люди хотят видят нечто спортивное – будь то квалификация или что-то еще.

Даже если это будет не спринтерский уик-энд, есть тенденция в виде желания смотреть что-то другое [вместо практик]. Мы думаем о том, чтобы сделать насыщенным каждый день, проведенный на трассе.

Я не против того, чтобы у команд и пилотов было больше практик или сессий, где они смогут потренироваться. Очевидно, что в рамках спринтерского уик-энда у тебя мало времени на подготовку, если ты новичок. Мы думаем об этом – и вскоре представим кое-что конкретное», – сказал Доменикали.

