  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Стефано Доменикали об изменении формата уик-энда в «Ф-1»: «Фанаты хотят смотреть что-то другое вместо практик в пятницу»
8

Стефано Доменикали об изменении формата уик-энда в «Ф-1»: «Фанаты хотят смотреть что-то другое вместо практик в пятницу»

В «Ф-1» задумались об изменении пятничного формата.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о желании чемпионата увеличить количество спринтов в календаре, отметив, что хочет сделать пятницу более увлекательной для зрителей.

«Причина, по которой мы начали обсуждать количество спринтов и, вероятно, другой формат, заключается в обратной связи, полученной от фанатов и промоутеров, желающих видеть настоящее действие по ходу всех трех дней Гран-при. В пятницу люди хотят видят нечто спортивное – будь то квалификация или что-то еще.

Даже если это будет не спринтерский уик-энд, есть тенденция в виде желания смотреть что-то другое [вместо практик]. Мы думаем о том, чтобы сделать насыщенным каждый день, проведенный на трассе.

Я не против того, чтобы у команд и пилотов было больше практик или сессий, где они смогут потренироваться. Очевидно, что в рамках спринтерского уик-энда у тебя мало времени на подготовку, если ты новичок. Мы думаем об этом – и вскоре представим кое-что конкретное», – сказал Доменикали.

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
logoФормула-1
logoСтефано Доменикали
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Команды слишком хорошо готовы к воскресеньям. Давно замечено, когда в пятницу и субботу идет дождь и тренировки срываются - воскресные заезды более интересные и неожиданные получаются. Уик-энд нужно делать так: одна тренировка в пятницу + квала, в субботу проводить спринт с реверсивной решеткой (обратной позиции в чемпионате) чтобы оценить способности лидеров обгонять, в воскресенье классическая гонка
Ответ Владимир
Команды слишком хорошо готовы к воскресеньям. Давно замечено, когда в пятницу и субботу идет дождь и тренировки срываются - воскресные заезды более интересные и неожиданные получаются. Уик-энд нужно делать так: одна тренировка в пятницу + квала, в субботу проводить спринт с реверсивной решеткой (обратной позиции в чемпионате) чтобы оценить способности лидеров обгонять, в воскресенье классическая гонка
Вообще во всех видах спорта запретить тренировки, ведь их никто не смотрит.
Зато сколько неожиданных результатов будет
Ответ Владимир
Команды слишком хорошо готовы к воскресеньям. Давно замечено, когда в пятницу и субботу идет дождь и тренировки срываются - воскресные заезды более интересные и неожиданные получаются. Уик-энд нужно делать так: одна тренировка в пятницу + квала, в субботу проводить спринт с реверсивной решеткой (обратной позиции в чемпионате) чтобы оценить способности лидеров обгонять, в воскресенье классическая гонка
Бредовая идея...
Вы и так ограничили тесты и возможность реальной тренировки уже просто в пол. И это уже вылезает неслабыми косяками. Малейший косяк в расчётах или интерпретации тестов в аэротрубе и на CFD без возможности посмотреть, как это работает в реале на реальном болиде и всё летит к чертям, причем даже не на пару ГП и не на сезон.
Надеюсь, будет что-то интересное. Спринты - хоть и шаг в верном направлении - немного предсказуемые в текущем формате
Более простым путем решили пойти, имхо.
Ответ Evgeny Kataev
Более простым путем решили пойти, имхо.
Это не путь, это болото...
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпион «Ф-2» 2023 года Пуршер перешел в «Мерседес» на должность тест-пилота
вчера, 19:23
Технический директор «Феррари» об уникальном антикрыле: «Увидели возможность увеличить скорость на прямых, и при этом улучшить работу с воздушным потоком»
вчера, 18:11
Питер Уиндзор: «В вопросе работы с шинами у «Макларена» должно сохраниться некоторое преимущество над конкурентами»
вчера, 17:21
Зак Браун: «Фаворитами считаю пилотов «Мерседеса» и «Феррари». Да и в «Ред Булл» не продемонстрировать весь потенциал»
вчера, 16:16
Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Надеюсь, новый регламент не заставит Ферстаппена уйти из спорта слишком рано»
вчера, 15:58
Дэймон Хилл стал амбассадором «Уильямса»
вчера, 15:08
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»
вчера, 14:42
Льюис Хэмилтон: «Ощущения во время нахождения позади болида другой команды на тестах были не самыми лучшими»
вчера, 14:28
Клэр Уильямс: «У «Ф-1» достаточно денег для 15 команд. Но другие участники выскажутся против этой идеи»
вчера, 13:55
Ландо Норрис: «Полагаю, Пиастри постарается превратить мою жизнь в ад»
вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем