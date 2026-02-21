Роман Станек покинул «Ф-2» и перешел в «Супер-Формулу»

Победитель этапов «Ф-2» перешел в японскую серию.

Роман Станек, который провел последние три сезона в «Формуле-2», получил должность пилота в «Кондо Рейсинг» в японском чемпионате «Супер-Формула ».

Станек стал третьим гонщиком команды, присоединившись к Люку Браунингу и Уке Сасахаре. Однако поскольку за один коллектив могут выступать только два пилота, чех поедет под другим брендом – «Базз МК Рейсинг».

Квят теперь в японских гонках спорткаров. Это круто?

