Нико Хюлькенберг: «В случае со стартами предстоит многому научиться, многое отточить»

Хюлькенберг высказался об одной из главных проблем «Ф-1» в 2026-м.

Пилот «Ауди » прокомментировал трудности, с которыми столкнулись гонщики на тестах при пробных стартах.

«Думаю, это одна из тех областей, которые изменились сильнее всего по сравнению с прошлым годом и прошлым в целом. Это совершенно новая область.

У нас не так много опыта, особенно если говорить о стартовой процедуре, когда все болиды на решетке. Думаю, здесь нам предстоит еще многому научиться, многое отточить, поскольку силовые установки прошлого поколения работали идеально и четко», – сказал Хюлькенберг .

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?

