Алекс Албон о стартах на новых болидах: «Не думаю, что увиденное на тестах произойдет в самой гонке. Все не так ужасно»

Албон высказался о проблемах со стартовой процедурой на новых болидах.

Пилот «Уильямса » считает, что ситуация со стартами в сезоне-2026 будет не такой страшной, как описывают ее другие гонщики.

«Не думаю, что увиденное на тестах произойдет в самой гонке. Перед пробным стартом пилоты только закончили длинный отрезок: они проехали много километров на уже нагревшихся шинах. И в результате вы видите хаос, когда некоторые стартуют хорошо, а другие – плохо.

Но в целом все не так ужасно. Думаю, как только у всех будут шины в одинаковом состоянии и будет единый для всех прогревочный круг, все пройдет хорошо – хотя, может, и не так гладко, как в прошлом году», – сказал Албон .

