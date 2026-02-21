  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Феррари» собирается выиграть в Мельбурне. Но то же самое касается «Макларена», «Ред Булл» и «Мерседеса»
5

Фредерик Вассер: «Феррари» собирается выиграть в Мельбурне. Но то же самое касается «Макларена», «Ред Булл» и «Мерседеса»

В «Феррари» рассчитывают побороться за победу в первой гонке сезона-2026.

Руководитель «Феррари» порассуждал о перспективах команды на старте грядущего сезона.

«Собираемся ли мы выиграть в Мельбурне? Да, но то же самое касается «Макларена», «Ред Булл» и «Мерседеса». У всех нас есть гоночный опыт – мы знаем, что лучшее время на тестах не отражает ход сезона.

Два года назад лучшее время показал «Рейсинг Буллз», в прошлом году это удалось вроде как «Уильямсу» – а они не стали чемпионами. Нужно сохранять спокойствие. Добиваться хороших результатов на тестах – это хорошо, я доволен. Особенно если учесть, сколько километров мы проехали. Но дальше посмотрим.

Цель в этом сезоне – быстрое улучшение болида. Мы должны сохранить способность к быстрому созданию и установке обновлений. Чемпионат решится именно за счет этого», – сказал Вассер.  

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoФормула-1
logoФеррари
logoМакларен
logoМерседес
logoРед Булл
Гран-при Австралии
logoФредерик Вассер
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поздно, Фред, паровоз с хопиумом уже ушел. Только дубль в Мельбурне брать теперь.
Откуда у нас, у Тиффози это каждый год? Мы же опять все надеемся. Как и последние 20 февралей
Ответ kamburogly@gmail.com
Откуда у нас, у Тиффози это каждый год? Мы же опять все надеемся. Как и последние 20 февралей
Ну ведь и предыдущий раз тоже ведь был 21 летний цикл между 1979м и 2000м ;) (я кубок конструкторов не считаю - хотя для команды он важен)
Такой цели не будет только у Алонсо со Строллом
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпион «Ф-2» 2023 года Пуршер перешел в «Мерседес» на должность тест-пилота
вчера, 19:23
Технический директор «Феррари» об уникальном антикрыле: «Увидели возможность увеличить скорость на прямых, и при этом улучшить работу с воздушным потоком»
вчера, 18:11
Питер Уиндзор: «В вопросе работы с шинами у «Макларена» должно сохраниться некоторое преимущество над конкурентами»
вчера, 17:21
Зак Браун: «Фаворитами считаю пилотов «Мерседеса» и «Феррари». Да и в «Ред Булл» не продемонстрировать весь потенциал»
вчера, 16:16
Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Надеюсь, новый регламент не заставит Ферстаппена уйти из спорта слишком рано»
вчера, 15:58
Дэймон Хилл стал амбассадором «Уильямса»
вчера, 15:08
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»
вчера, 14:42
Льюис Хэмилтон: «Ощущения во время нахождения позади болида другой команды на тестах были не самыми лучшими»
вчера, 14:28
Клэр Уильямс: «У «Ф-1» достаточно денег для 15 команд. Но другие участники выскажутся против этой идеи»
вчера, 13:55
Ландо Норрис: «Полагаю, Пиастри постарается превратить мою жизнь в ад»
вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем