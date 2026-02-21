Фредерик Вассер: «Феррари» собирается выиграть в Мельбурне. Но то же самое касается «Макларена», «Ред Булл» и «Мерседеса»

В «Феррари» рассчитывают побороться за победу в первой гонке сезона-2026.

Руководитель «Феррари » порассуждал о перспективах команды на старте грядущего сезона.

«Собираемся ли мы выиграть в Мельбурне? Да, но то же самое касается «Макларена », «Ред Булл » и «Мерседеса ». У всех нас есть гоночный опыт – мы знаем, что лучшее время на тестах не отражает ход сезона.

Два года назад лучшее время показал «Рейсинг Буллз», в прошлом году это удалось вроде как «Уильямсу» – а они не стали чемпионами. Нужно сохранять спокойствие. Добиваться хороших результатов на тестах – это хорошо, я доволен. Особенно если учесть, сколько километров мы проехали. Но дальше посмотрим.

Цель в этом сезоне – быстрое улучшение болида. Мы должны сохранить способность к быстрому созданию и установке обновлений. Чемпионат решится именно за счет этого», – сказал Вассер .

