Оскар Пиастри: «В первых гонках некоторые старты будут похожи на то, что мы увидели на тестах»

Пиастри высказался о стартах на новых болидах «Ф-1».

Пилот «Макларена » опасается, что в рамках нового регламента гонщики могут столкнуться с проблемами со стартовой процедурой.

«Пока все происходит случайным образом. Мы все пытаемся понять, как старт получается хорошим, а как – плохим. Если у тебя возникают проблемы, то можно наткнуться на несколько крупных подводных камней.

Сама процедура – это одно, но тут речь еще о том, что сам способ стартовать стал гораздо сложнее, чем в прошлом году. У тебя много мощности. В определенный момент подключается MGU-K [модуль кинетической энергии]. Все стало сложнее.

Сейчас мы наблюдаем, что некоторые делают все как надо, а другие допускают сплошные ошибки. В первых гонках некоторые старты будут похожи на то, что мы увидели на тестах. Надеюсь, мы довольно быстро во всем разберемся», – сказал Пиастри .

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?

