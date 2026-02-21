2

Флавио Бриаторе: «Фанаты понимают только 20 процентов новой «Ф-1»

Бриаторе оценил изменения в «Формуле-1».

Исполнительный консультант «Альпин» Флавио Бриаторе поделился мнением о регламенте и болидах 2026 года.

«Не стала ли новая система слишком сложной для фанатов? Думаю, да. Фанаты понимают только 20 процентов. Нужно как минимум объяснять, что происходит на трассе. Ведь для пилотов все полностью изменилось.

Помните «Формулу Е»? [Лукас] ди Грасси все еще побеждал, когда ему было около 50 (сейчас ди Грасси 41 год – Спортс’’). Пилоты «Формулы-1» пробовали управлять этими болидами, и это оказалось невозможно. Почему? Потому что работа этих болидов больше похожа на упражнение для инженеров. И именно в этом направлении мы и движемся сейчас.

Обычно для обгона ты полностью жмешь на газ – теперь же его нужно отпускать. Не знаю. В чем я уверен, так это в том, что пока «Формула-1» сделала недостаточно, чтобы зритель понял данный аспект.

С коммерческой точки зрения серия стала значительно лучше. 10 лет назад мы стучали в двери, пока в пальцах не появлялась боль – сегодня же люди сами нам звонят. Все совершенно изменилось.

Но мы должны сберечь гонки, сохранить их звук. Ведь это «Формула-1», – сказал Бриаторе.  

Флавио Бриаторе: «Лучше проводить 24 спринта. В противном случае от пятничных заездов стоит вообще отказаться»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
logoФлавио Бриаторе
logoФормула E
logoАльпин
logoФормула-1
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
"В чем я уверен, так это в том, что пока «Формула-1» сделала недостаточно, чтобы зритель понял данный аспект."

Согласен с Бриаторе. Ноль гран-при действительно пока маловато чтобы понять
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпион «Ф-2» 2023 года Пуршер перешел в «Мерседес» на должность тест-пилота
вчера, 19:23
Технический директор «Феррари» об уникальном антикрыле: «Увидели возможность увеличить скорость на прямых, и при этом улучшить работу с воздушным потоком»
вчера, 18:11
Питер Уиндзор: «В вопросе работы с шинами у «Макларена» должно сохраниться некоторое преимущество над конкурентами»
вчера, 17:21
Зак Браун: «Фаворитами считаю пилотов «Мерседеса» и «Феррари». Да и в «Ред Булл» не продемонстрировать весь потенциал»
вчера, 16:16
Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Надеюсь, новый регламент не заставит Ферстаппена уйти из спорта слишком рано»
вчера, 15:58
Дэймон Хилл стал амбассадором «Уильямса»
вчера, 15:08
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»
вчера, 14:42
Льюис Хэмилтон: «Ощущения во время нахождения позади болида другой команды на тестах были не самыми лучшими»
вчера, 14:28
Клэр Уильямс: «У «Ф-1» достаточно денег для 15 команд. Но другие участники выскажутся против этой идеи»
вчера, 13:55
Ландо Норрис: «Полагаю, Пиастри постарается превратить мою жизнь в ад»
вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем