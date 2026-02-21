Флавио Бриаторе: «Фанаты понимают только 20 процентов новой «Ф-1»

Бриаторе оценил изменения в «Формуле-1».

Исполнительный консультант «Альпин » Флавио Бриаторе поделился мнением о регламенте и болидах 2026 года.

«Не стала ли новая система слишком сложной для фанатов? Думаю, да. Фанаты понимают только 20 процентов. Нужно как минимум объяснять, что происходит на трассе. Ведь для пилотов все полностью изменилось.

Помните «Формулу Е»? [Лукас] ди Грасси все еще побеждал, когда ему было около 50 (сейчас ди Грасси 41 год – Спортс’’). Пилоты «Формулы-1» пробовали управлять этими болидами, и это оказалось невозможно. Почему? Потому что работа этих болидов больше похожа на упражнение для инженеров. И именно в этом направлении мы и движемся сейчас.

Обычно для обгона ты полностью жмешь на газ – теперь же его нужно отпускать. Не знаю. В чем я уверен, так это в том, что пока «Формула-1» сделала недостаточно, чтобы зритель понял данный аспект.

С коммерческой точки зрения серия стала значительно лучше. 10 лет назад мы стучали в двери, пока в пальцах не появлялась боль – сегодня же люди сами нам звонят. Все совершенно изменилось.

Но мы должны сберечь гонки, сохранить их звук. Ведь это «Формула-1 », – сказал Бриаторе.

