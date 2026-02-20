13

Майк Крак: «Не фантастический старт «Астон Мартин»

«Астон Мартин» подвел неутешительные итоги тестов.

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне, которые оказались провальными как по скорости, так и по километражу.

«Главным вызовом стало решение проблем с надежностью, которые ограничили время на трассе. Из-за этого мы начинаем сезон в роли отстающих, поскольку не смогли выполнить все обычные задачи зимних тестов.

Важно, чтобы была надежность, чтобы колеса вращались. Нам не удалось сделать так, чтобы колеса вращались достаточно долго. Каждый круг – это урок, а после каждого пропущенного круга приходится наверстывать упущенное, так что это не фантастический старт.

Надо изучить проблемы и решать каждую по отдельности. Необходимо сохранять реалистичный настрой, и надо догонять другие команды. Другого варианта нет, ведь соперники не будут нас ждать», – подчеркнул менеджер.

«Хонда» недовольна эффективностью и надежностью двигателей». Моторист «Астон Мартин» подвел итоги тестов

«Астон Мартин» досрочно завершил работу на тестах. Команда проехала 6 кругов сегодня и 128 за 3 дня

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
Куда б Алонсо не садился, все превращается в говно,
а если прям в говно садиться, то просто тратит меньше сил
Стихи, конечно, хорошие, в стиле Незнайки. Но по сути есть нюанс. Алонсо остался там же, где и был. Это хондовское говно пришло, так что в данном случае вопросов к Алу нет.
Видимо Хонда в прошлый раз, так сильно разозлилась на Алонсо, что снова готова положить конец его карьере. :))
То есть Хонда тоже отвечает за то как вращается колесо?
А разве не мотор двигает машину?
Ну что тут скажешь, астон и хонда пробили дно.. но радует только одно, хуже уже не будет.. просто некуда..
есть еще хуже новости, у них батарея даже до 250квт не может рекуперировать, хуже этого даже представить невозможно
не фантастический?
какая цензурная фраза, описывая вот это вот всё, наверное самая цензурная которую можно было выдать
я бы даже сказал "не феерический" ))))
Рекомендуем