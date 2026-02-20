Майк Крак: «Не фантастический старт «Астон Мартин»

«Астон Мартин» подвел неутешительные итоги тестов.

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне, которые оказались провальными как по скорости, так и по километражу.

«Главным вызовом стало решение проблем с надежностью, которые ограничили время на трассе. Из-за этого мы начинаем сезон в роли отстающих, поскольку не смогли выполнить все обычные задачи зимних тестов.

Важно, чтобы была надежность, чтобы колеса вращались. Нам не удалось сделать так, чтобы колеса вращались достаточно долго. Каждый круг – это урок, а после каждого пропущенного круга приходится наверстывать упущенное, так что это не фантастический старт.

Надо изучить проблемы и решать каждую по отдельности. Необходимо сохранять реалистичный настрой, и надо догонять другие команды. Другого варианта нет, ведь соперники не будут нас ждать», – подчеркнул менеджер.

