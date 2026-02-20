  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Спортивный директор «Феррари» о временах на тестах: «Реальный уровень команда начнет понимать с Гран-при Австралии»
1

Спортивный директор «Феррари» о временах на тестах: «Реальный уровень команда начнет понимать с Гран-при Австралии»

В «Феррари» не придают значения лидерству по итогам тестов.

Спортивный директор «Феррари» Диего Йоверно подвел итоги предсезонных тестов в Барселоне и Бахрейне и призвал не уделять излишнее внимание временам на круге.

В Барселоне быстрейшим оказался Льюис Хэмилтон, в заключительных заездах в Бахрейне – Шарль Леклер, а на тестах 11-13 февраля Скудерия уступила только «Мерседесу».

«Девять дней тестов, более 6000 километров преодолено. И это было одной из основных целей – получить много данных, которые нужно проанализировать. В целом мы выполнили план, хотя были небольшие сбои.

На тестах всегда тяжело понять, какова истинная скорость команд. Особенно трудно это сделать в тот сезон, когда все меняется. Ты не знаешь, какая у соперников топливная загрузка, а в этом году мы не знали, как другие команды работают с силовыми установками. Кроме того, состояние трассы в Бахрейне претерпевает огромные изменения в течение дня. Разные программы могут приводить к совершенно разным временам на круге.

Нам нужно собраться, продолжить анализировать данные и понять, как извлечь уроки и улучшить машину. А начиная с Мельбурна мы начнем понимать, каков наш реальный уровень в сравнении с соперниками. И это займет какое-то время, пока болиды стабилизируются и появится более четкая картина. Более того, этот год как никакой другой будет годом постепенного развития для всех команд.

Так что впереди длинный сезон, по ходу которого мы продолжим стараться, не будем сдаваться и постараемся выступать как можно лучше ради вас, всех наших болельщиков, всех наших тифози», – заявил менеджер.

У Леклера лучшее время за 3 дня тестов, «Астон Мартин» медленнее на 4 секунды

«Мерседес» – лучший по накату за 3 дня тестов в Бахрейне, «Ред Булл» – 8-й, «Феррари» – 9-я. Линдблад – 1-й среди пилотов

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Феррари»
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Австралии
logoШарль Леклер
тесты Формула-1
Сахир
Диего Йоверно
Барселона-Каталония
logoФеррари
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Потому что вы далбичи не умеете скорость скрывать и едете на тестах как на последние деньги.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпион «Ф-2» 2023 года Пуршер перешел в «Мерседес» на должность тест-пилота
вчера, 19:23
Технический директор «Феррари» об уникальном антикрыле: «Увидели возможность увеличить скорость на прямых, и при этом улучшить работу с воздушным потоком»
вчера, 18:11
Питер Уиндзор: «В вопросе работы с шинами у «Макларена» должно сохраниться некоторое преимущество над конкурентами»
вчера, 17:21
Зак Браун: «Фаворитами считаю пилотов «Мерседеса» и «Феррари». Да и в «Ред Булл» не продемонстрировать весь потенциал»
вчера, 16:16
Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Надеюсь, новый регламент не заставит Ферстаппена уйти из спорта слишком рано»
вчера, 15:58
Дэймон Хилл стал амбассадором «Уильямса»
вчера, 15:08
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»
вчера, 14:42
Льюис Хэмилтон: «Ощущения во время нахождения позади болида другой команды на тестах были не самыми лучшими»
вчера, 14:28
Клэр Уильямс: «У «Ф-1» достаточно денег для 15 команд. Но другие участники выскажутся против этой идеи»
вчера, 13:55
Ландо Норрис: «Полагаю, Пиастри постарается превратить мою жизнь в ад»
вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем