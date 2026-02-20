Спортивный директор «Феррари» о временах на тестах: «Реальный уровень команда начнет понимать с Гран-при Австралии»

В «Феррари» не придают значения лидерству по итогам тестов.

Спортивный директор «Феррари» Диего Йоверно подвел итоги предсезонных тестов в Барселоне и Бахрейне и призвал не уделять излишнее внимание временам на круге.

В Барселоне быстрейшим оказался Льюис Хэмилтон , в заключительных заездах в Бахрейне – Шарль Леклер , а на тестах 11-13 февраля Скудерия уступила только «Мерседесу ».

«Девять дней тестов, более 6000 километров преодолено. И это было одной из основных целей – получить много данных, которые нужно проанализировать. В целом мы выполнили план, хотя были небольшие сбои.

На тестах всегда тяжело понять, какова истинная скорость команд. Особенно трудно это сделать в тот сезон, когда все меняется. Ты не знаешь, какая у соперников топливная загрузка, а в этом году мы не знали, как другие команды работают с силовыми установками. Кроме того, состояние трассы в Бахрейне претерпевает огромные изменения в течение дня. Разные программы могут приводить к совершенно разным временам на круге.

Нам нужно собраться, продолжить анализировать данные и понять, как извлечь уроки и улучшить машину. А начиная с Мельбурна мы начнем понимать, каков наш реальный уровень в сравнении с соперниками. И это займет какое-то время, пока болиды стабилизируются и появится более четкая картина. Более того, этот год как никакой другой будет годом постепенного развития для всех команд.

Так что впереди длинный сезон, по ходу которого мы продолжим стараться, не будем сдаваться и постараемся выступать как можно лучше ради вас, всех наших болельщиков, всех наших тифози», – заявил менеджер.

