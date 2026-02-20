  • Спортс
  • «Мерседес» – лучший по накату за 3 дня тестов в Бахрейне, «Ред Булл» – 8-й, «Феррари» – 9-я. Линдблад – 1-й среди пилотов
2

«Мерседес» – лучший по накату за 3 дня тестов в Бахрейне, «Ред Булл» – 8-й, «Феррари» – 9-я. Линдблад – 1-й среди пилотов

«Мерседес» возглавил рейтинг по километражу на тестах «Ф-1».

«Мерседес» успешно провел заключительные предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне в плане наката.

Немецкий коллектив проехал 432 круга за три дня и опередил «Рейсинг Буллз» (407) и «Хаас» (404). «Ред Булл» расположился на восьмой строчке (324), «Феррари» – на девятой (324), «Астон Мартин» стал худшим (126).

Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 18-20 февраля (команды)

1. «Мерседес» – 432

2. «Рейсинг Буллз» – 407

3. «Хаас» – 404

4. «Макларен» – 395

5. «Уильямс» – 368

6. «Альпин» – 359

7. «Ауди» – 357

8. «Ред Булл» – 329

9. «Феррари» – 324

10. «Кадиллак» – 266

11. «Астон Мартин» – 126

Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 18-20 февраля (мотористы)

1. «Мерседес» (4 команды) – 1554

2. «Феррари» (3 команды) = 994

3. «Ред Булл» (2 команды) – 736

4. «Ауди» (1 команда) – 357

5. «Хонда» (1 команда) – 126

Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») проехал больше всех кругов среди пилотов, в топ-3 также попали Джордж Расселл из «Мерседеса» и Оскар Пиастри из «Макларена». Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон опередил лишь коллег из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Ланса Стролла.

Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 18-20 февраля (пилоты)

1. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 240

2. Джордж Расселл («Мерседес») – 235

3. Оскар Пиастри («Макларен») – 222

4. Эстебан Окон («Хаас») – 205

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 204

6. Шарль Леклер («Феррари») – 202

7. Оливер Бермэн («Хаас») – 199

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 197

9. Карлос Сайнс («Уильямс») – 196

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 186

11. Франко Колапинто («Альпин») – 180

12. Пьер Гасли («Альпин») – 179

13. Ландо Норрис («Макларен») – 173

14. Алекс Албон («Уильямс») – 172

15. Габриэл Бортолето («Ауди») – 171

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 167

17. Серхио Перес («Кадиллак») – 135

18. Валттери Боттас («Кадиллак») – 131

19. Изак Аджар («Ред Булл») – 125

20. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 122

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 96

22. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 30

У Леклера лучшее время за 3 дня тестов, «Астон Мартин» медленнее на 4 секунды

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Там Феррари вроде как достигли банкая в части касающейся стартов
