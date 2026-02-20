«Мерседес» – лучший по накату за 3 дня тестов в Бахрейне, «Ред Булл» – 8-й, «Феррари» – 9-я. Линдблад – 1-й среди пилотов
«Мерседес» успешно провел заключительные предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне в плане наката.
Немецкий коллектив проехал 432 круга за три дня и опередил «Рейсинг Буллз» (407) и «Хаас» (404). «Ред Булл» расположился на восьмой строчке (324), «Феррари» – на девятой (324), «Астон Мартин» стал худшим (126).
Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 18-20 февраля (команды)
1. «Мерседес» – 432
2. «Рейсинг Буллз» – 407
3. «Хаас» – 404
4. «Макларен» – 395
5. «Уильямс» – 368
6. «Альпин» – 359
7. «Ауди» – 357
8. «Ред Булл» – 329
9. «Феррари» – 324
10. «Кадиллак» – 266
11. «Астон Мартин» – 126
Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 18-20 февраля (мотористы)
1. «Мерседес» (4 команды) – 1554
2. «Феррари» (3 команды) = 994
3. «Ред Булл» (2 команды) – 736
4. «Ауди» (1 команда) – 357
5. «Хонда» (1 команда) – 126
Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») проехал больше всех кругов среди пилотов, в топ-3 также попали Джордж Расселл из «Мерседеса» и Оскар Пиастри из «Макларена». Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон опередил лишь коллег из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Ланса Стролла.
Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 18-20 февраля (пилоты)
1. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 240
2. Джордж Расселл («Мерседес») – 235
3. Оскар Пиастри («Макларен») – 222
4. Эстебан Окон («Хаас») – 205
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 204
6. Шарль Леклер («Феррари») – 202
7. Оливер Бермэн («Хаас») – 199
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 197
9. Карлос Сайнс («Уильямс») – 196
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 186
11. Франко Колапинто («Альпин») – 180
12. Пьер Гасли («Альпин») – 179
13. Ландо Норрис («Макларен») – 173
14. Алекс Албон («Уильямс») – 172
15. Габриэл Бортолето («Ауди») – 171
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 167
17. Серхио Перес («Кадиллак») – 135
18. Валттери Боттас («Кадиллак») – 131
19. Изак Аджар («Ред Булл») – 125
20. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 122
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 96
22. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 30
У Леклера лучшее время за 3 дня тестов, «Астон Мартин» медленнее на 4 секунды