  • «Хонда» недовольна эффективностью и надежностью двигателей». Моторист «Астон Мартин» подвел итоги тестов
41

«Хонда» недовольна эффективностью и надежностью двигателей». Моторист «Астон Мартин» подвел итоги тестов

В «Хонде» признали неудачными тесты «Астон Мартин» в Бахрейне.

«Хонда», начавшая работу с «Астон Мартин», подвела итоги заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Во второй день Фернандо Алонсо остановился на трассе из-за проблем с мотором, в третий день программа была завершена досрочно – Ланс Стролл проехал лишь шесть кругов.

«Нашей главной целью на эти тесты было накопить километраж, проверить надежность двигателя и собрать данные. Мы успешно собрали данные, однако не достигли намеченной цели по накату.

В четверг была обнаружена проблема с силовой установкой, и все мы объединили усилия, чтобы найти решение перед заключительным днем тестов. Сегодня ночью и в течение дня центр «Хонды» в Сакуре, база «Астон Мартин» в Сильверстоуне и наши бригады в Бахрейне работали сообща над сокращенным планом, который был согласован из-за недостатка компонентов.

Это была изматывающая неделя, но мы благодарим команду за поддержку на трассе, а также всех, кто работал удаленно в Японии и Великобритании. В целом мы недовольны нашей эффективностью и надежностью в данный момент. В то же время мы все вместе ищем решения в Сакуре, Милтон-Кейнсе и Сильверстоуне», – сообщил руководитель трековой программы и главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара в пресс-релизе компании.

«Астон Мартин» досрочно завершил работу на тестах. Команда проехала 6 кругов сегодня и 128 за 3 дня

«Хонда» ограничила программу финального дня тестов «Ф-1» из-за нехватки комплектующих и проблем с мотором

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
тесты Формула-1
logoЛанс Стролл
Сахир
logoХонда
logoФормула-1
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
По словам испанского комментатора Антонио Лобато, у Aston Martin всё так плохо с силовой установкой Honda, что Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл могут не попасть в 107% в субботу на Гран При Австралии. По правилам, пилоты, проигравшие победителю квалификацию 7% от его времени круга, лишаются права на участие в гонке.
Ну пока это отставание в районе 4.4 % - до 7% есть некоторый запас
лола мастер кард какой-то
Ньюи, похоже, было слишком скучно в последнее время и он решил взять себе проблем на пустом месте, чтобы героически их преодолеть.
Ньюи хотел много власти, его очень хотели видеть в Феррари, но итальянская бюрократия не желала ему давать большого влияния в команде. В Астоне он получил карт бланш.
Давайте признаем честно это не уровень Ф1
Все почему-то думают что главные превозмогатели в Ф1 это Льюис с Тото.
А на самом деле, это японцы, которые реально сами создали себе проблемы, а потом превозмогли их на 4 титула. Через пару лет будет то же самое в очередной раз.
Нет, не будет. Там же не столько хонда , а машина хороша была,плюс команда отточенная за годы. притом, сколько хонда свой движок мастерила с 2015 года чтобы он заработал?а до 2031, когда по слухам сменится опять регламент по двигателям,если не выиграют чемпионат,Строл продаст нафиг эту конюшню. Да и вобще может откажутся от этой хонды и вернутся на мерс
Фернандо Алонсо в новом блокбастере "Хондовские движки: ДжиПиТу-энджин наносит ответный удар"
Похоже на то как хонда выглядела в 2015 в начале сотрудничества с маклареном. Довольно сильно похоже. Тогда деннис тоже думал (подобно стролу-старшему сейчас) что быть единственным эксклюзивным клиентом у хонды - это круто. Типа моторист будет работать только на нас, подстраиваться под все наши предпочтения по мотору. Но как и тогда с маклареном - если у хонды получился говнодвигатель, то всё, пздец. И неважно уже какое будет шасси. Хотя я конечно не думаю что сейчас астон будет страдать годами, как тогда макларен (из-за решения умалишенного денниса уйти с мерседеса на хонду). Думаю что в этот раз хонда максимум в течение месяцев (а не лет) исправит ситуацию с мотором. Возможно даже в течение недель, но это маловероятно.
В 2014 реновские моторы тоже горели как спички и проезжали по 3 круга за тестовый день, но как то успели допилить. Правда Феттель и Риккардо уже к первой четверти чемпионата все положенные движки потратили и ездили оставшийся чемпионат со штрафами. Но это Хонда, кто их знает. Может и долго запрягать будут. Регламент в целом очень сложный, а ещё и залетать в него с нуля у японцев не первый раз плохо получается
Я так понимаю это всё потому что Honda ушла из чемпионата в 2021 году и потеряла 5 лет опыта?
потому что они отдали своих нормальных инженеров Ред Буллу распустив отдел.
а сейчас видимо опять набрали неопытных набираться опыта ценой нервов Алонсо.
В Милтон-Кейнсе?
А как правильно, в Милтон-Кинсе?
Я просто, наверное что-то пропустил, но сейчас же Хонда это Сакура, а Астон это Сильвер, почему тут Милтон задействован?
Хотели, как лучше-но получилось, как всегда.....;)))
Теперь астону нужно или от Алонсо избавляться, или от Хонды.....
В Астоне может и подождут сезон-другой. А вот Алонсо я сомневаюсь что будет ждать очередного у моря погоды, он уже натерпелся от Хонды и ему уже будет 45, испанец сам не отрицал что уход после сезона 2026 очень вероятен да и контракт подходит к концу. Снова бултыхаться в районе 7-14 места? И то судя по чисто визуальному темпу и надёжности у АМ все намного хуже чем в прошлом сезоне. Астону тоже нет огромного смысла оплачивать большой чек двукратного ветерана, если они не могут ему позволить дать машину которая бы ездила хотя бы на уровне 5-10 подиумов в сезоне.
А при чем тут вообще Алонсо?
