«Хонда» недовольна эффективностью и надежностью двигателей». Моторист «Астон Мартин» подвел итоги тестов
«Хонда», начавшая работу с «Астон Мартин», подвела итоги заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
Во второй день Фернандо Алонсо остановился на трассе из-за проблем с мотором, в третий день программа была завершена досрочно – Ланс Стролл проехал лишь шесть кругов.
«Нашей главной целью на эти тесты было накопить километраж, проверить надежность двигателя и собрать данные. Мы успешно собрали данные, однако не достигли намеченной цели по накату.
В четверг была обнаружена проблема с силовой установкой, и все мы объединили усилия, чтобы найти решение перед заключительным днем тестов. Сегодня ночью и в течение дня центр «Хонды» в Сакуре, база «Астон Мартин» в Сильверстоуне и наши бригады в Бахрейне работали сообща над сокращенным планом, который был согласован из-за недостатка компонентов.
Это была изматывающая неделя, но мы благодарим команду за поддержку на трассе, а также всех, кто работал удаленно в Японии и Великобритании. В целом мы недовольны нашей эффективностью и надежностью в данный момент. В то же время мы все вместе ищем решения в Сакуре, Милтон-Кейнсе и Сильверстоуне», – сообщил руководитель трековой программы и главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара в пресс-релизе компании.
«Астон Мартин» досрочно завершил работу на тестах. Команда проехала 6 кругов сегодня и 128 за 3 дня
«Хонда» ограничила программу финального дня тестов «Ф-1» из-за нехватки комплектующих и проблем с мотором
А на самом деле, это японцы, которые реально сами создали себе проблемы, а потом превозмогли их на 4 титула. Через пару лет будет то же самое в очередной раз.
а сейчас видимо опять набрали неопытных набираться опыта ценой нервов Алонсо.
Теперь астону нужно или от Алонсо избавляться, или от Хонды.....