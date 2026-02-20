«Хонда» недовольна эффективностью и надежностью двигателей». Моторист «Астон Мартин» подвел итоги тестов

В «Хонде» признали неудачными тесты «Астон Мартин» в Бахрейне.

«Хонда», начавшая работу с «Астон Мартин», подвела итоги заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Во второй день Фернандо Алонсо остановился на трассе из-за проблем с мотором, в третий день программа была завершена досрочно – Ланс Стролл проехал лишь шесть кругов.

«Нашей главной целью на эти тесты было накопить километраж, проверить надежность двигателя и собрать данные. Мы успешно собрали данные, однако не достигли намеченной цели по накату.

В четверг была обнаружена проблема с силовой установкой, и все мы объединили усилия, чтобы найти решение перед заключительным днем тестов. Сегодня ночью и в течение дня центр «Хонды» в Сакуре, база «Астон Мартин» в Сильверстоуне и наши бригады в Бахрейне работали сообща над сокращенным планом, который был согласован из-за недостатка компонентов.

Это была изматывающая неделя, но мы благодарим команду за поддержку на трассе, а также всех, кто работал удаленно в Японии и Великобритании. В целом мы недовольны нашей эффективностью и надежностью в данный момент. В то же время мы все вместе ищем решения в Сакуре, Милтон-Кейнсе и Сильверстоуне», – сообщил руководитель трековой программы и главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара в пресс-релизе компании.

«Астон Мартин» досрочно завершил работу на тестах. Команда проехала 6 кругов сегодня и 128 за 3 дня

«Хонда» ограничила программу финального дня тестов «Ф-1» из-за нехватки комплектующих и проблем с мотором