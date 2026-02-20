У Леклера лучшее время за 3 дня тестов, «Астон Мартин» медленнее на 4 секунды
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер занял первую строчку в сводной таблице результатов за три дня заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли проиграл монегаску 0,8 секунды, третья и четвертая позиции осталась за представителями «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.
Замкнули таблицу «Кадиллак» и «Астон Мартин». Гонщики британской команды Ланс Стролл и Фернандо Алонсо оказались медленнее Леклера на 4 и 4,5 секунды, соответственно.
Сводная таблица тестов «Ф-1» в Бахрейне 18-20 февраля
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.31,992 (3-й день)
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,811 (2-й)
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,869 (2-й)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,879 (3-й)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,117 (3-й)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,205 (3-й)
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,416 (2-й)
8. Пьер Гасли («Альпин») +1,429 (3-й)
9. Оливер Бермэн («Хаас») +1,495 (3-й)
10. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,763 (3-й)
11. Франко Колапинто («Альпин») +1,826 (2-й)
12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,995 (2-й)
13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2,157 (3-й)
14. Эстебан Окон («Хаас») +2,209 (1-й)
15. Изак Аджар («Ред Булл») +2,268 (1-й)
16. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,350 (3-й)
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2,540 (2-й)
18. Алекс Албон («Уильямс») +2,563 (2-й)
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,298 (3-й)
20. Серхио Перес («Кадиллак») +3,377 (2-й)
21. Ланс Стролл («Астон Мартин») +3,982 (1-й)
22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4,544 (1-й)
С такой разницей можно быть уверенным, кто выйдет лидером после первого поворота. Феррари не зря позаботились о проблеме раскрутки турбины ещё год назад. Расселу пришлось занимать оборонительную позицию от Хэмильтона, который стоял 5 на решётке.
Вполне возможно, и у других команд тоже - пытаются скрывать истинную скорость
я никогда не верил в Астон Мартин, потому что там в управлении стратегия сороки - взять всё, что блестит. но не думал, что контракт с Хондой станет контрольным выстрелом. зато теперь на мотор можно будет списывать абсолютно все остальные косяки.