У Леклера лучшее время за 3 дня тестов, «Астон Мартин» медленнее на 4 секунды

Леклер, Антонелли, Пиастри – топ-3 за 3 дня тестов «Ф-1».

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер занял первую строчку в сводной таблице результатов за три дня заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли проиграл монегаску 0,8 секунды, третья и четвертая позиции осталась за представителями «Макларена » Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом .

Замкнули таблицу «Кадиллак» и «Астон Мартин». Гонщики британской команды Ланс Стролл и Фернандо Алонсо оказались медленнее Леклера на 4 и 4,5 секунды, соответственно.

Сводная таблица тестов «Ф-1» в Бахрейне 18-20 февраля

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.31,992 (3-й день)

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,811 (2-й)

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,869 (2-й)

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,879 (3-й)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,117 (3-й)

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,205 (3-й)

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,416 (2-й)

8. Пьер Гасли («Альпин») +1,429 (3-й)

9. Оливер Бермэн («Хаас») +1,495 (3-й)

10. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,763 (3-й)

11. Франко Колапинто («Альпин») +1,826 (2-й)

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,995 (2-й)

13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2,157 (3-й)

14. Эстебан Окон («Хаас») +2,209 (1-й)

15. Изак Аджар («Ред Булл») +2,268 (1-й)

16. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,350 (3-й)

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2,540 (2-й)

18. Алекс Албон («Уильямс») +2,563 (2-й)

19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,298 (3-й)

20. Серхио Перес («Кадиллак») +3,377 (2-й)

21. Ланс Стролл («Астон Мартин») +3,982 (1-й)

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4,544 (1-й)

