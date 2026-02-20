  • Спортс
  У Леклера лучшее время за 3 дня тестов, «Астон Мартин» медленнее на 4 секунды
28

У Леклера лучшее время за 3 дня тестов, «Астон Мартин» медленнее на 4 секунды

Леклер, Антонелли, Пиастри – топ-3 за 3 дня тестов «Ф-1».

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер занял первую строчку в сводной таблице результатов за три дня заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли проиграл монегаску 0,8 секунды, третья и четвертая позиции осталась за представителями «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

Замкнули таблицу «Кадиллак» и «Астон Мартин». Гонщики британской команды Ланс Стролл и Фернандо Алонсо оказались медленнее Леклера на 4 и 4,5 секунды, соответственно.

Сводная таблица тестов «Ф-1» в Бахрейне 18-20 февраля

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.31,992 (3-й день)

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,811 (2-й)

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,869 (2-й)

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,879 (3-й)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,117 (3-й)

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,205 (3-й)

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,416 (2-й)

8. Пьер Гасли («Альпин») +1,429 (3-й)

9. Оливер Бермэн («Хаас») +1,495 (3-й)

10. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,763 (3-й)

11. Франко Колапинто («Альпин») +1,826 (2-й)

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,995 (2-й)

13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2,157 (3-й)

14. Эстебан Окон («Хаас») +2,209 (1-й)

15. Изак Аджар («Ред Булл») +2,268 (1-й)

16. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,350 (3-й)

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2,540 (2-й)

18. Алекс Албон («Уильямс») +2,563 (2-й)

19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,298 (3-й)

20. Серхио Перес («Кадиллак») +3,377 (2-й)

21. Ланс Стролл («Астон Мартин») +3,982 (1-й)

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4,544 (1-й)

Леклер показал лучшее время в 3-й день третьих тестов «Ф-1», Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й

«Астон Мартин» досрочно завершил работу на тестах. Команда проехала 6 кругов сегодня и 128 за 3 дня

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Вся надежда на гений Ньюи, который разместит несколько японцев, чтобы они ногами компенсировали косяки
(c) Скорости, которые смогли развить пилоты после старта с места:

Ferrari 276
McLaren 255
Mercedes 248
RedBull 231

С такой разницей можно быть уверенным, кто выйдет лидером после первого поворота. Феррари не зря позаботились о проблеме раскрутки турбины ещё год назад. Расселу пришлось занимать оборонительную позицию от Хэмильтона, который стоял 5 на решётке.
Ответ Gizer_1116541898
(c) Скорости, которые смогли развить пилоты после старта с места: Ferrari 276 McLaren 255 Mercedes 248 RedBull 231 С такой разницей можно быть уверенным, кто выйдет лидером после первого поворота. Феррари не зря позаботились о проблеме раскрутки турбины ещё год назад. Расселу пришлось занимать оборонительную позицию от Хэмильтона, который стоял 5 на решётке.
Там же были ограничения на работу двигателя, выставленные командами - точно у Хааса на 200метров (хоть Окон и стартовал тоже очень хорошо на пару с Хэмом).

Вполне возможно, и у других команд тоже - пытаются скрывать истинную скорость
Ответ Gizer_1116541898
(c) Скорости, которые смогли развить пилоты после старта с места: Ferrari 276 McLaren 255 Mercedes 248 RedBull 231 С такой разницей можно быть уверенным, кто выйдет лидером после первого поворота. Феррари не зря позаботились о проблеме раскрутки турбины ещё год назад. Расселу пришлось занимать оборонительную позицию от Хэмильтона, который стоял 5 на решётке.
Я не против😄
Тьфу тьфу есть надежда, если бы это был старый регламент все ровно чувствовал гдето бы подвох, а так это совсем новый регламент совсем другие болиды, все с нуля, и пока болид Фур впечетляет, у них меньше всего проблем, да их почти вообщ небыло, силовая установка показала себя ну очень хорошо , но выводы кардинальные пока не стоит делать, это только тесты, надеюсь все будет отлично
Будет смешно, если Фуры единственные близко к 100% возможностей катаются, пока остальные прикидываются
Ответ dn8zmw5c
Будет смешно, если Фуры единственные близко к 100% возможностей катаются, пока остальные прикидываются
Тоторседес уж точно прикидывается, пока тотондрий воевал в кулуарах, велел не палить контору. В Австралии офигеем с этих прощелыг
Ответ dn8zmw5c
Будет смешно, если Фуры единственные близко к 100% возможностей катаются, пока остальные прикидываются
Как обычно от Феррари)
Ожидалось, что машины будут где-то на 3 секунды медленее - а тут уже 1:31.992 (прошлогодний поул - 1:29.841). Хорошие такие 2.151 сек
Ответ akaAzazello
Ожидалось, что машины будут где-то на 3 секунды медленее - а тут уже 1:31.992 (прошлогодний поул - 1:29.841). Хорошие такие 2.151 сек
Половину секунды +- ещё до Австралии снимут команды, плюс эффект квалификации
Ответ mikhuil
Половину секунды +- ещё до Австралии снимут команды, плюс эффект квалификации
Тут главное насколько трасса подходит под новый регламент, то есть насколько хорошо или плохо на конкретной трассе получается заряжать батарею по ходу круга на торможениях. Бахрейн для этого хорошо подходит, поэтому тут отставание от старого регламента меньше. А на каких-то неподходящих трассах отставание будет большое. Про австралию не знаю как там будет, но вполне возможно что отставание вырастет по сравнению с бахрейном и будет не 2 секунды, а больше.
Учитывая склонность Ф1 ездить паровозиком-имбовые старты красных могут сделать всех
Ответ Eclipse7
Учитывая склонность Ф1 ездить паровозиком-имбовые старты красных могут сделать всех
Есть же время ещё допилить по перед Австралией
Хонда знатно обо**алась... Если после этого оперативно не исправят мотор, навечно приклеится клеймо "GP2 engine" и все будут говорить что победы были не хонды заслуги, а ред-була.. иначе как это понимать? Где логика?
Ответ sergeo
Хонда знатно обо**алась... Если после этого оперативно не исправят мотор, навечно приклеится клеймо "GP2 engine" и все будут говорить что победы были не хонды заслуги, а ред-була.. иначе как это понимать? Где логика?
логика в том, что спецы делавшие чемпионский мотор остались в РБ (молодец Хорнер, прекрасный управленец), а хонда начала новый цикл с новыми людьми. Заслуги РБ в том моторе ноль
Ответ Scorpio
логика в том, что спецы делавшие чемпионский мотор остались в РБ (молодец Хорнер, прекрасный управленец), а хонда начала новый цикл с новыми людьми. Заслуги РБ в том моторе ноль
Потому и РБ сча с фордом выглядит очень любопытно.
5 мотористов когда последний раз было?
теперь становится понятно, почему Ред Булл решил сам делать двигло. пока японцам объяснишь, что да как, легче самим сделать.
я никогда не верил в Астон Мартин, потому что там в управлении стратегия сороки - взять всё, что блестит. но не думал, что контракт с Хондой станет контрольным выстрелом. зато теперь на мотор можно будет списывать абсолютно все остальные косяки.
До первого ГП строить прогнозы неблагодарное дело. И даже дальше будут качели.
