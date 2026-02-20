  • Спортс
  15
15

Мотористы могут проголосовать против проверки степени сжатия при нагревании, которую сами предложили (The Race)

Производители могут проголосовать против ужесточения проверок моторов «Ф-1».

Проверки степени сжатия новых силовых установок, которые планировали ужесточить в августе, вероятно, останутся неизменными, утверждает The Race.

ФИА заявила о начале электронного голосования, которое продлится в течение десяти дней. Предполагалось, что «Феррари», «Ауди», «Хонда» и «Ред Булл» заручатся поддержкой Федерации и ФОМ, что позволит изменить процедуру и ввести дополнительные измерения при 130 градусах.

Ранее стало известно, что «Мерседес» нашел способ увеличить степень сжатия моторов, при этом проходя проверки при комнатной температуре.

Как пишет The Race, мотористы могут проголосовать против собственного предложения. Один из бывших технических боссов команд объяснил, что обычно степень сжатия двигателей снижается с повышением температуры (исключением являются новые силовые установки «Мерседеса»). Так, если при комнатной температуре степень сжатия составляет 16:1, при нагревании она может падать до 15,2:1.

Если бы введение проверок при нагревании сопровождалось отменой тестов при комнатной температуре, у «Феррари», «Ауди», «Хонды» и «Ред Булл» появился бы шанс повысить степень сжатия и мощность.

«Полагаю, сейчас предлагается сделать так, чтобы моторы соответствовали регламенту и на холоде, и при нагревании. Так ни у кого не будет преимущества.

Ведь, думаю, соперники предприняли попытку, чтобы измерения проводились только при нагревании – тогда их двигатели могли бы превышать лимит на холоде. А теперь условия равны для всех», – прокомментировал ситуацию исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф.

Проверки спорных моторов «Мерседеса» должны ужесточить 1 августа – производители, ФИА и ФОМ проголосуют по вопросу тестов при 130 градусах

Николас Томбасис о моторе «Мерседеса»: «ФИА не хочет подавлять инновации. Вопрос в том, соответствует ли решение замыслу регламента»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Потому что ФИА предложила командам неверный способ исправления проблемы:) голосуй не голосуй...
Надеюсь, ФИА процедуру старта не изменят под мотор Мерседес:) Жирно будет.

PS Если процедуру старта не изменят, тогда Феррари как в WEC получит удачный гибрид и поборется с моторами Мерседес.
Ответ doctor.morge
Потому что ФИА предложила командам неверный способ исправления проблемы:) голосуй не голосуй... Надеюсь, ФИА процедуру старта не изменят под мотор Мерседес:) Жирно будет. PS Если процедуру старта не изменят, тогда Феррари как в WEC получит удачный гибрид и поборется с моторами Мерседес.
Ну едва ли процедуру старта непосредственно под мотористов менять будут... Если, таки, пойдут завалы на старте, менять ее из-за безопасности в первую очередь будут. С другой стороны, прошел слух, что ФИА уже обсуждает бОльший разнос болидов на решетке (то бишь, через одного), тогда Феррари еще весомее преимущество получит). При собственных высоких местах в квале, разумеется.
Как в детском садике😅 каждый раз при одной и той же игре, находится ребенок со словами: "а давайте так, моя игра, мои правила!" И все такие "не-неее, а чё это??" а потом, "ну ладно, давай!"
Как называются взрослые которые ведут себя как дети? Клоуны? Странные? Что за болезнь такая? Как же это достало🤦🏻‍♂️
Команды сами подыгрывают Мерсу...
Ответ mikhuil
Команды сами подыгрывают Мерсу...
А почему?
Ответ mikhuil
Команды сами подыгрывают Мерсу...
У палки два конца. Когда команды бегут с наездом - часто об этом забывают. Если ты понял смысл статьи, то они выпорют и себя и мерседес, если проголосуют. А поскольку по тестам ясно, что главные преимущества отнюдь не лошадиных силах, то энтузиазизм у наезжавших спал.
ФИА сама должна была решить этот вопрос. Но не может и перекладывает ответственность на команды, то ок, то не ок, то давайте Мерсу дадим пол сезона самовозить. Слишком палевно их сговор выходит.
Ответ whoisme
ФИА сама должна была решить этот вопрос. Но не может и перекладывает ответственность на команды, то ок, то не ок, то давайте Мерсу дадим пол сезона самовозить. Слишком палевно их сговор выходит.
Изменить регламент на этом этапе могут только сами команды через голосование.
ФИА уже поздно винить)
Вообще считал, что степень сжатия считается геометрически. При температуре ни один металл не сжимается. Как они ее измерять собрались при температуре? Сканированием? Или датчики какие то?
Ответ undermail@mail.ru
Вообще считал, что степень сжатия считается геометрически. При температуре ни один металл не сжимается. Как они ее измерять собрались при температуре? Сканированием? Или датчики какие то?
Может все это время речь шла о компрессии, а нам говорили про степень сжатия.. ибостепень сжатия действительно измеряется геометрически, разбирается двигатель и с помощью либо 3D сканирования, либо заполняют камеры жидкостью, а потом смотрят объем этой жидкости, и все это делается при обычной комнатной температуре и вычесляется с помощью формул.. как они это будут делать при 130 градусах, это загадка... А вот если компрессия, так то ж совсем другой вопрос, просто измеряется давление внутри камеры в сжатом состоянии.. тут еще болельщикам предстоит изучить энциклопедию, вместо того чтоб просто смотреть гонки))
Ответ sergeo
Может все это время речь шла о компрессии, а нам говорили про степень сжатия.. ибостепень сжатия действительно измеряется геометрически, разбирается двигатель и с помощью либо 3D сканирования, либо заполняют камеры жидкостью, а потом смотрят объем этой жидкости, и все это делается при обычной комнатной температуре и вычесляется с помощью формул.. как они это будут делать при 130 градусах, это загадка... А вот если компрессия, так то ж совсем другой вопрос, просто измеряется давление внутри камеры в сжатом состоянии.. тут еще болельщикам предстоит изучить энциклопедию, вместо того чтоб просто смотреть гонки))
Я вообще впервые слышу, что бы степень сжатия при нагревании уменьшалась

На мотоцикле сколько замерял, всегда на прогретый двигатель. И всегда она выше
Тотошка опять всех обвёл вокруг пальца)))
