Мотористы могут проголосовать против проверки степени сжатия при нагревании, которую сами предложили (The Race)

Производители могут проголосовать против ужесточения проверок моторов «Ф-1».

Проверки степени сжатия новых силовых установок, которые планировали ужесточить в августе, вероятно, останутся неизменными, утверждает The Race.

ФИА заявила о начале электронного голосования, которое продлится в течение десяти дней. Предполагалось, что «Феррари», «Ауди», «Хонда » и «Ред Булл » заручатся поддержкой Федерации и ФОМ, что позволит изменить процедуру и ввести дополнительные измерения при 130 градусах.

Ранее стало известно, что «Мерседес» нашел способ увеличить степень сжатия моторов, при этом проходя проверки при комнатной температуре.

Как пишет The Race, мотористы могут проголосовать против собственного предложения. Один из бывших технических боссов команд объяснил, что обычно степень сжатия двигателей снижается с повышением температуры (исключением являются новые силовые установки «Мерседеса»). Так, если при комнатной температуре степень сжатия составляет 16:1, при нагревании она может падать до 15,2:1.

Если бы введение проверок при нагревании сопровождалось отменой тестов при комнатной температуре, у «Феррари », «Ауди », «Хонды» и «Ред Булл» появился бы шанс повысить степень сжатия и мощность.

«Полагаю, сейчас предлагается сделать так, чтобы моторы соответствовали регламенту и на холоде, и при нагревании. Так ни у кого не будет преимущества.

Ведь, думаю, соперники предприняли попытку, чтобы измерения проводились только при нагревании – тогда их двигатели могли бы превышать лимит на холоде. А теперь условия равны для всех», – прокомментировал ситуацию исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф.

