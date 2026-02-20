  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Стефано Доменикали о возможном проведении Гран-при Турции: «Скажем так, следите за новостями»
0

Стефано Доменикали о возможном проведении Гран-при Турции: «Скажем так, следите за новостями»

В «Ф-1» отреагировали на новость о возможном возвращении этапа в Турции.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал новость о том, что чемпионат, владельцы «Стамбул-парка» и ФИА согласовали проведение Гран-при Турции в 2027-м.

«Скажем так, следите за новостями о Турции. Это также ответ тем, кто говорит, что у нас слишком много городских трасс. Новый этап, который скоро войдет в календарь, будет проводиться на полноценном автодроме, а не на улицах города.

Всегда нужно помнить о благоразумии. Речь о трассах с наследием, с невероятным гоночным прошлым, если можно так сказать.

Что касается других стран [например, из Африки], то они в ближайшее время не получат место в календаре, поскольку им нужно построить кое-что с нуля. Все может сложиться после 2029-го в зависимости от ситуации с другими контрактами.

Это очень запоминающаяся, очень позитивная ситуация, поскольку мы можем решить, в каком направлении хотим развиваться, и принять верное решение. Мы не хотим расширять календарь, поэтому этот вопрос нужно проработать. Но я не предвижу появления новых этапов до 2029-го», – сказал Доменикали.

Гран-при Турции получит место в календаре «Ф-1» в 2027 году
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Independent
logoСтефано Доменикали
logoФормула-1
Гран-при Турции
трассы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпион «Ф-2» 2023 года Пуршер перешел в «Мерседес» на должность тест-пилота
вчера, 19:23
Технический директор «Феррари» об уникальном антикрыле: «Увидели возможность увеличить скорость на прямых, и при этом улучшить работу с воздушным потоком»
вчера, 18:11
Питер Уиндзор: «В вопросе работы с шинами у «Макларена» должно сохраниться некоторое преимущество над конкурентами»
вчера, 17:21
Зак Браун: «Фаворитами считаю пилотов «Мерседеса» и «Феррари». Да и в «Ред Булл» не продемонстрировать весь потенциал»
вчера, 16:16
Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Надеюсь, новый регламент не заставит Ферстаппена уйти из спорта слишком рано»
вчера, 15:58
Дэймон Хилл стал амбассадором «Уильямса»
вчера, 15:08
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»
вчера, 14:42
Льюис Хэмилтон: «Ощущения во время нахождения позади болида другой команды на тестах были не самыми лучшими»
вчера, 14:28
Клэр Уильямс: «У «Ф-1» достаточно денег для 15 команд. Но другие участники выскажутся против этой идеи»
вчера, 13:55
Ландо Норрис: «Полагаю, Пиастри постарается превратить мою жизнь в ад»
вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем