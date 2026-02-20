Стефано Доменикали о возможном проведении Гран-при Турции: «Скажем так, следите за новостями»
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал новость о том, что чемпионат, владельцы «Стамбул-парка» и ФИА согласовали проведение Гран-при Турции в 2027-м.
«Скажем так, следите за новостями о Турции. Это также ответ тем, кто говорит, что у нас слишком много городских трасс. Новый этап, который скоро войдет в календарь, будет проводиться на полноценном автодроме, а не на улицах города.
Всегда нужно помнить о благоразумии. Речь о трассах с наследием, с невероятным гоночным прошлым, если можно так сказать.
Что касается других стран [например, из Африки], то они в ближайшее время не получат место в календаре, поскольку им нужно построить кое-что с нуля. Все может сложиться после 2029-го в зависимости от ситуации с другими контрактами.
Это очень запоминающаяся, очень позитивная ситуация, поскольку мы можем решить, в каком направлении хотим развиваться, и принять верное решение. Мы не хотим расширять календарь, поэтому этот вопрос нужно проработать. Но я не предвижу появления новых этапов до 2029-го», – сказал Доменикали.