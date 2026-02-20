Андреа Стелла: «В 2026-м все решит процесс развития болида»
Руководитель «Макларена» высказался о потенциале топ-команд в следующем сезоне.
«Четыре основные команды вполне близки по темпу. Если посмотреть на числа, то сейчас «Феррари» и «Мерседес» – самые подготовленные и быстрые команды.
Нам предстоит потрудиться, чтобы сократить отставание – но сезон будет очень длинным. Все будет решаться не в самом начале, а за счет процесса развития болида – вот на чем мы концентрируемся. Мы надеемся воспроизвести то, что нам удалось сделать в прошлые годы», – сказал Стелла.
Андреа также подтвердил недовольство некоторыми составляющими нынешнего регламента и намерения обратить внимание ФИА на них. Итальянец подчеркнул, что хотя саму основу правил изменить нельзя, можно внести некоторые корректировки.
«У нас очень открытый и активный подход. Сегодня [на тестах] мы кое-что проверим, чтобы найти альтернативные «настройки», которые федерация сможет рассмотреть для улучшения правил».
