Андреа Стелла: «В 2026-м все решит процесс развития болида»

В «Макларене» определились с приоритетами в сезоне-2026.

Руководитель «Макларена » высказался о потенциале топ-команд в следующем сезоне.

«Четыре основные команды вполне близки по темпу. Если посмотреть на числа, то сейчас «Феррари » и «Мерседес » – самые подготовленные и быстрые команды.

Нам предстоит потрудиться, чтобы сократить отставание – но сезон будет очень длинным. Все будет решаться не в самом начале, а за счет процесса развития болида – вот на чем мы концентрируемся. Мы надеемся воспроизвести то, что нам удалось сделать в прошлые годы», – сказал Стелла.

Андреа также подтвердил недовольство некоторыми составляющими нынешнего регламента и намерения обратить внимание ФИА на них. Итальянец подчеркнул, что хотя саму основу правил изменить нельзя, можно внести некоторые корректировки.

«У нас очень открытый и активный подход. Сегодня [на тестах] мы кое-что проверим, чтобы найти альтернативные «настройки», которые федерация сможет рассмотреть для улучшения правил».

