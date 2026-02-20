Джордж Расселл: «Отставание «Мерседеса» от «Ред Булл» по эффективности гибрида резко сократилось»

«Мерседес» догоняет «Ред Булл» по отдаче энергии от батареи, заявил Расселл.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сообщил о прогрессе в плане использования энергии от гибридной составляющей, но признал, что лидером в данном аспекте остается «Ред Булл ».

«[«Ред Булл»] безусловно, лучший на решетке в плане эффективного использования энергии от гибрида, и надо отдать ему должное. Полагаю, это стало некоторой неожиданностью для всех – посмотрим, как все сложится в Мельбурне.

Считаю, команды с двигателями «Мерседеса» серьезно улучшили ситуацию, если сравнивать с первым днем тестов в Бахрейне на прошлой неделе, так что отставание резко сократилось. Но сейчас уже шестой день тестов, в то время как в Мельбурне будет всего три часа практик – вот главный повод для беспокойства», – объяснил Джордж.

Проверки спорных моторов «Мерседеса» должны ужесточить 1 августа – производители, ФИА и ФОМ проголосуют по вопросу тестов при 130 градусах

Расклады на «Ф-1» перед финальными тестами: как же верят в бедовый «Астон Мартин» и не верят в «Феррари»!