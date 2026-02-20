  • Спортс
  • Николас Томбасис о моторе «Мерседеса»: «ФИА не хочет подавлять инновации. Вопрос в том, соответствует ли решение замыслу регламента»
1

Николас Томбасис о моторе «Мерседеса»: «ФИА не хочет подавлять инновации. Вопрос в том, соответствует ли решение замыслу регламента»

В ФИА высказались о моторном скандале.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис прокомментировал спор из-за мотора «Мерседеса», который, как уже не раз сообщалось, обладает увеличенной степенью сжатия.

«При обсуждении таких тем существует множество нюансов. Сохранить степень сжатия на уровне 16:1 – одна из основных задач, которых мы придерживались при обсуждении этого регламента с мотористами в 2022-м. Есть конкретная статья, но из написанного стало очевидно, что есть способы добиться более высоких показателей.

Тема вызвала большой ажиотаж – но ФИА никогда не заявляла, что кто-то сделал что-то нелегально. Но если правила не помогают достичь изначально обозначенной цели, тогда необходимо внести изменения, чтобы сохранить согласованный путь и не отклониться в другие направления.

Мы не хотим подавлять инновации. Безусловно, здесь нет никакого обмана или нарушения. Это просто вопрос того, соответствует ли решение замыслу регламента», – сказал Томбасис.

Также он высказался об онлайн-голосовании по поводу утверждения дополнительных проверок степени сжатия при температуре 130 градусов. В случае положительного исхода такие тесты введут 1 августа – фактически во время летнего перерыва.  

«Мы хотим закрыть вопрос – надеюсь, мы найдем решение. Это не будет односторонним решением ФИА, ведь потребуется больше голосов. Посмотрим, что из этого выйдет.

Мы не говорили ни о чем нелегальном, поэтому нам показалось неправильным что-то менять в самом начале сезона. Мы посчитали это сбалансированным подходом.

Если по итогу голосования будет принято положительное решение, то, начиная с августа, силовым установкам придется соответствовать заданному параметру. Если в Мельбурне кто-то превысит этот уровень, им придется внести изменения. Но на мой взгляд, это не такая важная проблема, как многие считают».

Проверки спорных моторов «Мерседеса» должны ужесточить 1 августа – производители, ФИА и ФОМ проголосуют по вопросу тестов при 130 градусах
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Рекомендуем