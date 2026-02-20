  • Спортс
  • «Астон Мартин» досрочно завершил работу на тестах. Команда проехала 6 кругов сегодня и 128 за 3 дня
«Астон Мартин» досрочно завершил работу на тестах. Команда проехала 6 кругов сегодня и 128 за 3 дня

«Астон Мартин» досрочно закончил провальные тесты в Бахрейне.

Команда «Астон Мартин» сообщила, что больше не появится на трассе в рамках заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Сегодня, 20 февраля, британцы испытывали трудности с моторами «Хонды». Ланс Стролл преодолел шесть кругов.

Всего за три дня «Астон Мартин» проехал лишь 128 кругов.

«Хонда» ограничила программу финального дня тестов «Ф-1» из-за нехватки комплектующих и проблем с мотором

Алонсо остановился на трассе и вызвал красные флаги на тестах в Бахрейне

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Сахир
logoХонда
logoЛанс Стролл
тесты Формула-1
logoФормула-1
logoАстон Мартин
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Столько хайпить «революционный 26-ой год под руководством гения Ньюи», чтобы так опозориться. Мне кажется сам Ньюи уже пожалел об этом переходе.

Как можно при таких возможностях так деградировать. Может быть они троллят Алонсо🥲
Ответ Proper Chels
Столько хайпить «революционный 26-ой год под руководством гения Ньюи», чтобы так опозориться. Мне кажется сам Ньюи уже пожалел об этом переходе. Как можно при таких возможностях так деградировать. Может быть они троллят Алонсо🥲
Испытывают экстаз от слов на ушко от Фернандо "gp2 engine"
Ответ Proper Chels
Столько хайпить «революционный 26-ой год под руководством гения Ньюи», чтобы так опозориться. Мне кажется сам Ньюи уже пожалел об этом переходе. Как можно при таких возможностях так деградировать. Может быть они троллят Алонсо🥲
А о чем ему жалеть? Он получил что хотел: супер полномочия + бабло (долю в компании)

При этом репутация в глазах обывателей почти незыблема: побеждает Ньюи, проигрывает Хонда
11 лет спустя Хонда опять собрала Gp2 движок
Ответ Ононаоно
11 лет спустя Хонда опять собрала Gp2 движок
И опять прям под Алонсо, он, наверное, там в ахере сидит и думает за что ему это
Ответ R A H
И опять прям под Алонсо, он, наверное, там в ахере сидит и думает за что ему это
за то стукачество на маки
главное разочарование тестов :)
Ответ agiptm21
главное разочарование тестов :)
это точно
Ответ agiptm21
главное разочарование тестов :)
Ощущение, что и сезона в целом, с учётом ожиданий
Какой же стыд эта Хонда
а где великий в коментах?
Ответ iden prime
а где великий в коментах?
Писать не может, слезы глаза заливают;))))
Даже газировка нашла ресурсы и способ создать достойный движок. Астон Мартин - это автопроизводитель. Денег на топ-специалистов не жалеют, у них даже создатель легендарной турбо имбы Мерседеса успел побывать в руководителях команды. Лучше бы под него моторное подразделение создали, больше пользы мог принести.
Ответ MansellForever
Даже газировка нашла ресурсы и способ создать достойный движок. Астон Мартин - это автопроизводитель. Денег на топ-специалистов не жалеют, у них даже создатель легендарной турбо имбы Мерседеса успел побывать в руководителях команды. Лучше бы под него моторное подразделение создали, больше пользы мог принести.
Хонда вроде как упустила время, пока собиралась уходить , а потом решила остаться. Пока все нормально готовились . Лучше бы не уходили тогда, или уходили с концами. После такого позора могут опять сбежать.
Ответ MansellForever
Даже газировка нашла ресурсы и способ создать достойный движок. Астон Мартин - это автопроизводитель. Денег на топ-специалистов не жалеют, у них даже создатель легендарной турбо имбы Мерседеса успел побывать в руководителях команды. Лучше бы под него моторное подразделение создали, больше пользы мог принести.
так у РБ работает как раз бывшая чемпионская команда Хонды, которую в 2021 распустили, что значит даже газировка))
Полный позор. Столько ресурсов, столько опытных инженеров, столько разговоров о подготовке к 2026м году ещё с 2023. И выдать даже не средняковый, а худший болид, который может не попасть в 105%
Ответ gaben8800
Полный позор. Столько ресурсов, столько опытных инженеров, столько разговоров о подготовке к 2026м году ещё с 2023. И выдать даже не средняковый, а худший болид, который может не попасть в 105%
Это карма; Алонсо + Хонда....
Мне кажется ньюм уже думает.:Ну и какого лешего я не пошел в Феррари....
Мощно облажались, все адекватные сотрудники в РБ что ли остались. Алонсо+Хонда это прям супер комбо, даже ньюи не помог.
