«Астон Мартин» досрочно завершил работу на тестах. Команда проехала 6 кругов сегодня и 128 за 3 дня
«Астон Мартин» досрочно закончил провальные тесты в Бахрейне.
Команда «Астон Мартин» сообщила, что больше не появится на трассе в рамках заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
Сегодня, 20 февраля, британцы испытывали трудности с моторами «Хонды». Ланс Стролл преодолел шесть кругов.
Всего за три дня «Астон Мартин» проехал лишь 128 кругов.
«Хонда» ограничила программу финального дня тестов «Ф-1» из-за нехватки комплектующих и проблем с мотором
Алонсо остановился на трассе и вызвал красные флаги на тестах в Бахрейне
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Как можно при таких возможностях так деградировать. Может быть они троллят Алонсо🥲
При этом репутация в глазах обывателей почти незыблема: побеждает Ньюи, проигрывает Хонда