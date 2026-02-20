«Астон Мартин» досрочно завершил работу на тестах. Команда проехала 6 кругов сегодня и 128 за 3 дня

«Астон Мартин» досрочно закончил провальные тесты в Бахрейне.

Команда «Астон Мартин » сообщила, что больше не появится на трассе в рамках заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Сегодня, 20 февраля, британцы испытывали трудности с моторами «Хонды». Ланс Стролл преодолел шесть кругов.

Всего за три дня «Астон Мартин» проехал лишь 128 кругов.

