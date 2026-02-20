Кими Антонелли: «Не все сложилось гладко, но тесты на то и нужны»

Антонелли высказался о сложных тестах в Бахрейне.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги предсезонных тестов. По ходу своей заключительной сессии итальянец остановился на трассе и вызвал красные флаги.

«Для меня в Бахрейне не все сложилось гладко. Но тесты на то и нужны. Важно сейчас испытать эти проблемы, чтобы все было в порядке по ходу сезона.

Команда все изучает и уже обнаружила проблему, а также нашла способ ее решить. Надеюсь, к Австралии все будет хорошо.

В остальном же ощущения в машине были достаточно хорошими. Мы провели большую работу над настройками, и болид ведет себя хорошо.

Остальные топ-команды тоже смотрятся довольно здорово. Как мне кажется, четыре коллектива находятся рядом, борьба будет плотной», – заявил Кими.

«Мерседес» и «Макларен» столкнулись с проблемами по ходу утренней сессии третьего дня тестов

