Доменикали о критике новых болидов от Ферстаппена: «У Макса особая манера высказываться, но он заботится об «Ф-1»

Доменикали уверен, что Ферстаппен останется в «Ф-1».

Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали рассказал, что обсудил с Максом Ферстаппеном новые болиды и недовольство нидерландца ими, а также заверил, что четырехкратный чемпион не собирается покидать серию.

«Я встретился с Максом. Мы знаем, что Макс будет частью будущего «Формулы-1». Нам очень важно выслушать его, как и всех других топ-пилотов. У него особая манера высказываться, из-за чего его слова можно истолковать определенным образом. Но могу гарантировать, что Макс заботится о «Формуле-1» больше, чем кто-либо другой.

Мы с ним провели очень конструктивную встречу – и у нас будет очень конструктивная встреча с ФИА и командами, чтобы он смог изложить свою точку зрения в виде желания сохранить пилотажный стиль в качестве основы гонок.

Эволюция нынешних болидов требует другого подхода к управлению машиной. В прошлом подобное уже происходило – и такое будет и в будущем. Я вполне уверен, что в середине года или в конце вы увидите другие комментарии. В «Формуле-1» это нормально.

Почему я уверен, что Ферстаппен не уйдет из «Ф-1»? Потому что у нас с Максом хорошие отношения. Я хорошо его знаю, очень хорошо. Я провел с ним много времени. Вот в чем причина. Он любит «Формулу-1», в этом нет никаких сомнений», – сказал Доменикали.

