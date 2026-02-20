Джордж Расселл: «Мои старты на тестах были хуже, чем худшие за все время в «Ф-1»

Расселл признал, что у «Мерседеса» серьезные проблемы со стартами.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился впечатлениями от стартов на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне.

«Считаю, потенциал у машины большой. Но чтобы выиграть гонку, нужно также довольно хорошо сорваться с места, а те два старта, которые я провел на этой неделе, думаю, были хуже, чем мои худшие старты за все время в «Формуле-1».

В данный момент скорость не имеет значения – ты спотыкнешься на самом трудном барьере. Именно в этом мы с командой пытаемся разобраться. Пока что есть проблемы», – отметил британец.

