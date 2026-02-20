  • Спортс
  • «Я и Хэмилтон пролетели мимо всех, как ракеты». Эстебан Окон о моторах «Феррари» на стартах
5

Окон впечатлен тем, что «Феррари» стартует, как ракета.

Гонщик «Хааса» Оливер Бермэн высказался о симуляциях стартов во время предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

В четверг соперников удивил пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, которому дважды удалось стартовать существенно лучше других. Успешно сорвался с места и Окон, команда которого также использует итальянские двигатели.

«Полагаю, все относятся к этому серьезно – двигатели работают на предстартовых оборотах и так далее. И да, я и Льюис фактически пролетели мимо всех, как ракеты.

Что касается меня, команда выбрала безопасные настройки, поэтому я потерял электрическую мощность после 200 метров. Скажем так, я был разочарован, что пришлось раньше нажимать на кнопку буста, чтобы ехать быстрее. Но это всего лишь тесты, и роль играли первые 200 метров.

[Старты] пока не такие, как в прошлом году, однако ситуация сильно изменилась, если сравнивать с началом тестов, когда мы впервые опробовали эти болиды», – заявил француз.

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Сахир
logoФеррари
тесты Формула-1
logoЭстебан Окон
logoХаас
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ниче-ниче. Сейчас ФИА быстренько это поправит
Ответ NastyNay
Ниче-ниче. Сейчас ФИА быстренько это поправит
Под предлогом безопасности на стартах
Сегодня тестах Феррари ехала очень убедительно, без потери скорости на прямой, в поворотах как по циркулю, без проскальзывания и сносов, с уверенным разгоном. Меня впечатлило. Практически, как лидеры в прошлом сезоне.
Ответ Gonshic
Сегодня тестах Феррари ехала очень убедительно, без потери скорости на прямой, в поворотах как по циркулю, без проскальзывания и сносов, с уверенным разгоном. Меня впечатлило. Практически, как лидеры в прошлом сезоне.
Значит, на «Спорте» надо делать статью про Леклера. А то про Рассела уже накатали.
Что то мне не верится в это чудо от Феррари, скорее всего к первой гонке все выровняются
