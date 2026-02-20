«Я и Хэмилтон пролетели мимо всех, как ракеты». Эстебан Окон о моторах «Феррари» на стартах

Окон впечатлен тем, что «Феррари» стартует, как ракета.

Гонщик «Хааса » Оливер Бермэн высказался о симуляциях стартов во время предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

В четверг соперников удивил пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон , которому дважды удалось стартовать существенно лучше других. Успешно сорвался с места и Окон , команда которого также использует итальянские двигатели.

«Полагаю, все относятся к этому серьезно – двигатели работают на предстартовых оборотах и так далее. И да, я и Льюис фактически пролетели мимо всех, как ракеты.

Что касается меня, команда выбрала безопасные настройки, поэтому я потерял электрическую мощность после 200 метров. Скажем так, я был разочарован, что пришлось раньше нажимать на кнопку буста, чтобы ехать быстрее. Но это всего лишь тесты, и роль играли первые 200 метров.

[Старты] пока не такие, как в прошлом году, однако ситуация сильно изменилась, если сравнивать с началом тестов, когда мы впервые опробовали эти болиды», – заявил француз.

