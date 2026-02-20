  • Спортс
Педро де ла Роса о проблемах «Астон Мартин»: «Миссию все равно нужно довести до конца»

Педро де ла Роса отреагировал на трудности «Астон Мартин» и сообщил о миссии.

Амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса рассказал, как команда переживает тяжелую подготовку к сезону-2026.

«Вчера возникли проблемы с батареей на машине Фернандо [Алонсо], поэтому «Хонда» проводит симуляции на испытательных стендах в Сакуре. Из-за этого, а также из-за того, что у нас не хватает компонентов, сегодня отрезки будут сильно ограниченными. Они будут короткими с перерывами минимум в полчаса, чтобы мы смогли как следует изучить данные и проверить какие-то вещи. Длинных отрезков сегодня не будет, это точно.

Безусловно, мы не в том положении, в котором хотели бы находиться. У команды [наименьшее] количество кругов на предсезонных тестах. Лучше бы их было больше. Но несмотря на небольшое количество кругов, у нас все равно огромное количество данных, которые нужно изучить при подготовке к Австралии.

Регламент новый, все новое, у нас новый партнер – «Хонда», новая коробка передач, новая задняя подвеска. На самом деле мы уже хорошо понимаем кое-какие вещи, а также прекрасно знаем, на каких аспектах необходимо сосредоточиться.

Конечно, будет [тяжело]. Всегда труднее, если ты оказался в роли отстающего. У нас прекрасные партнеры, у нас есть «Хонда», фантастический кампус и специалисты, которые трудятся изо всех сил, чтобы предоставить наилучшее возможное решение перед Австралией.

Нам просто нужно упорно работать с учетом тех уроков, которые мы извлекли на тестах, а их много, и это будет стартовой точкой. Впереди длинный путь, и сезон тоже длинный, но миссию все равно нужно довести до конца», – сообщил де ла Роса.

«Хонда» ограничила программу финального дня тестов «Ф-1» из-за нехватки комплектующих и проблем с мотором

Алонсо остановился на трассе и вызвал красные флаги на тестах в Бахрейне

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Это Алонсо надо будет выдержать миссию, что бы не затролить вас до маркетинговой смерти по радио как МакоХонду в свое время.
Хотя если те начнут лажать опять, то сам факт того, что Алонсо сидит в их болиде, будет уже унизительным. Люди все параллели проведут сами.
