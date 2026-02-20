Даниил Квят будет выступать в «Супер ГТ» под номером 88
Стали известны номер и напарник Квята в «Супер ГТ».
Команда JLOC из «Супер ГТ», за которую в этом году будет выступать Даниил Квят, объявила составы на сезон-2026.
Напарником бывшего пилота «Ф-1» будет Такаси Когурэ – чемпион «Супер ГТ» в категориях GT500 и GT300 (один из трех гонщиков, которым удавалось выиграть титул в обеих категориях). Экипаж проведет сезон под номером 88.
Что касается машины, то ранее JLOC заявляла, что может представить новую «Ламборгини» Temerario GT3. Однако в заявках числится прошлая модель Huracan GT3 Evo 2 – за рулем которой, судя по всему, и будет выступать Квят.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: jp.motorsport.com
Катать за JLOC мы не бросим
