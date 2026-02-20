Команда «Астон Мартин» получила бессрочное исключительное право на использование названия в «Ф-1»

«Астон Мартин» договорился о правах на название для команды «Ф-1».

Команда «Астон Мартин» получила исключительное право на использование бренда «Астон Мартин».

Коллектив из Сильверстоуна может участвовать в «Формуле-1» под текущим названием на бессрочной основе.

«Сегодняшняя сделка представляет собой важный шаг на пути нашей команды и подчеркивает стремление к захватывающему будущему в «Формуле-1».

Данное соглашение укрепляет наши позиции, и мы продолжим двигаться к титулам в будущем. Я максимально горд тем, что возглавляю эту культовую британскую организацию на дорогах и гоночных трассах», – заявил Лоренс Стролл, владелец команды и исполнительный председатель правления компании.

«Хонда» ограничила программу финального дня тестов «Ф-1» из-за нехватки комплектующих и проблем с мотором

Журналист Лобато: «В «Астон Мартин» похоронная атмосфера. Команда предпоследняя или последняя, мотор «Хонды» – худший»