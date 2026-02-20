  • Спортс
  • Леклер показал лучшее время в 3-й день третьих тестов «Ф-1», Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й
45

Леклер показал лучшее время в 3-й день третьих тестов «Ф-1», Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Леклер проехал быстрейший круг в 3-й день тестов.

Завершилась утренняя сессия третьего дня финальных предсезонных тестов «Формулы-1», которые проходят в Бахрейне.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время, вторую строчку занял Ландо Норрис из «Макларена», третью – Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Формула-1

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

20 февраля 2026 года

3-й день

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.31,992 (132 круга)

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,879 (47)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,117 (65)

4. Джордж Расселл («Мерседес») +1,205 (82)

5. Пьер Гасли («Альпин») +1,429 (118)

6. Оливер Бермэн («Хаас») +1,495 (88)

7. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,763 (71)

8. Кими Антонелли («Мерседес») +1,924 (49)

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2,157 (165)

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,350 (141)

11. Оскар Пиастри («Макларен») +2,360 (66)

12. Эстебан Окон («Хаас») +2,502 (82)

13. Изак Аджар («Ред Булл») +2,519 (59)

14. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,298 (38)

15. Нико Хюлькенберг («Ауди») +4,027 (64)

16. Серхио Перес («Кадиллак») +8,850 (61)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») – нет времени (6)

Антонелли показал лучшее время во 2-й день третьих тестов «Ф-1», Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
 

45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну всё, всё, отдавайте кубок Феррари.
Потом заберёте после 4 гонки обратно, так и быть.
А вдруг реально самовоз у Феррари, и Хэмилтон ещё в 2024 году все знал) а мы тут иронизируем
Ответ Алексей Иванов
А вдруг реально самовоз у Феррари, и Хэмилтон ещё в 2024 году все знал) а мы тут иронизируем
> А вдруг реально самовоз у Феррари

Так это ж замечательно! Леклер более чем заслужил титул. Ну, а сэру придется стать втореньким ))
Ответ Второй глаз Ватноглазого Джо
> А вдруг реально самовоз у Феррари Так это ж замечательно! Леклер более чем заслужил титул. Ну, а сэру придется стать втореньким ))
Заберет, но после 8й чашки Хэма, тогда уж
Я так понимаю, можно расходиться. У Феррари не самовоз, а самовозище. Был бы Алонсо в Феррари, можно было бы прямо сейчас вручать чашку.
Ответ Анатолий Зубков
Я так понимаю, можно расходиться. У Феррари не самовоз, а самовозище. Был бы Алонсо в Феррари, можно было бы прямо сейчас вручать чашку.
Так у них есть Хэмилтон.
Вот мы весь прошлый год ржали над Феррари, когда они уже после 3 круга начинали лифт энд костить, а, оказывается, они вовсю готовились к новому регламенту. Хитрый план Вассёра.
Ответ Анатолий Зубков
Вот мы весь прошлый год ржали над Феррари, когда они уже после 3 круга начинали лифт энд костить, а, оказывается, они вовсю готовились к новому регламенту. Хитрый план Вассёра.
Козыри готовил)))
Леклер, Антонелли, Хаджар, Гасли, Сайнц, Хюлькенберг С3, Пиастри С4, Окон U, Линдблад С2, Перес С1
Ответ dn8zmw5c
Леклер, Антонелли, Хаджар, Гасли, Сайнц, Хюлькенберг С3, Пиастри С4, Окон U, Линдблад С2, Перес С1
А норис?
В принципе давненько не было у Феррари трофея - победители тестов, так что всех с этим поздравляю))
Ждем теперь как Феррари в очередной раз проиграют гонку обновлений, которая по сути уже началась или ФИА забанит что-нибудь, чтобы их любимые Мерсы или Макларены выиграли... но в тысячный раз верим, что сезон наш.
Dont give me hope)) как пишут под постами Феррари в соцсетях
Ну на тестах победили, можно со спокойной душой готовиться к 27г. Тот уж точно будет наш.
Астон 2 круга. Жесть просто.
Чемпионы тестов как всегда.
Ответ Nеоn
Чемпионы тестов как всегда.
Не надоело этот стереотип повторять? Когда это "Как всегда "?
