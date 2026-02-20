Леклер показал лучшее время в 3-й день третьих тестов «Ф-1», Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Завершилась утренняя сессия третьего дня финальных предсезонных тестов «Формулы-1», которые проходят в Бахрейне.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время, вторую строчку занял Ландо Норрис из «Макларена», третью – Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Формула-1
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
20 февраля 2026 года
3-й день
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.31,992 (132 круга)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,879 (47)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,117 (65)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +1,205 (82)
5. Пьер Гасли («Альпин») +1,429 (118)
6. Оливер Бермэн («Хаас») +1,495 (88)
7. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,763 (71)
8. Кими Антонелли («Мерседес») +1,924 (49)
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2,157 (165)
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,350 (141)
11. Оскар Пиастри («Макларен») +2,360 (66)
12. Эстебан Окон («Хаас») +2,502 (82)
13. Изак Аджар («Ред Булл») +2,519 (59)
14. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,298 (38)
15. Нико Хюлькенберг («Ауди») +4,027 (64)
16. Серхио Перес («Кадиллак») +8,850 (61)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») – нет времени (6)
Потом заберёте после 4 гонки обратно, так и быть.
Так это ж замечательно! Леклер более чем заслужил титул. Ну, а сэру придется стать втореньким ))
Ждем теперь как Феррари в очередной раз проиграют гонку обновлений, которая по сути уже началась или ФИА забанит что-нибудь, чтобы их любимые Мерсы или Макларены выиграли... но в тысячный раз верим, что сезон наш.