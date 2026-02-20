«Мерседес» и «Макларен» столкнулись с проблемами по ходу утренней сессии третьего дня тестов
«Мерседес» вызвал красные флаги на тестах «Ф-1» в Бахрейне.
Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли остановился на трассе по ходу утренней сессии финального дня предсезонных тестов «Ф-1» в Бахрейне, из-за чего заезд приостановили красным флагом.
Позже с трудностями столкнулся гонщик «Макларена» Оскар Пиастри: австралиец некоторое время не мог покинуть боксы и ожидал, когда команда разберется с проблемами.
На данный момент сессия возобновлена, Пиастри вернулся к работе.
«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
2 комментария
Вчера все ржали над Феррари. А где сегодня эти люди со смехуечками над Мерсом и Маками?
если пилот не может выбраться самостоятельно из болида, то это опасная ситуация.
