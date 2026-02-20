«Мерседес» и «Макларен» столкнулись с проблемами по ходу утренней сессии третьего дня тестов

«Мерседес» вызвал красные флаги на тестах «Ф-1» в Бахрейне.

Пилот «Мерседеса » Кими Антонелли остановился на трассе по ходу утренней сессии финального дня предсезонных тестов «Ф-1» в Бахрейне, из-за чего заезд приостановили красным флагом.

Позже с трудностями столкнулся гонщик «Макларена » Оскар Пиастри : австралиец некоторое время не мог покинуть боксы и ожидал, когда команда разберется с проблемами.

На данный момент сессия возобновлена, Пиастри вернулся к работе.

