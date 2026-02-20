Николас Томбасис о заднем антикрыле «Феррари»: «Решение Скудерии соответствует правилам»

В ФИА признали легальным заднее антикрыло «Феррари».

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис прокомментировал подвижный элемент заднего антикрыла «Феррари», который вращается на более чем 180 градусов.

«В целом мы поощряем решения, которые призваны снизить сопротивление. Именно поэтому в этом году не сохранились правила DRS, которые ограничивали размер щели при открытии закрылка.

Мы сделали это, чтобы дать командам больше свободы. И мы считаем, что решение «Феррари» вполне соответствует правилам», – сказал Томбасис.

