  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Николас Томбасис о заднем антикрыле «Феррари»: «Решение Скудерии соответствует правилам»
7

Николас Томбасис о заднем антикрыле «Феррари»: «Решение Скудерии соответствует правилам»

В ФИА признали легальным заднее антикрыло «Феррари».

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис прокомментировал подвижный элемент заднего антикрыла «Феррари», который вращается на более чем 180 градусов.

«В целом мы поощряем решения, которые призваны снизить сопротивление. Именно поэтому в этом году не сохранились правила DRS, которые ограничивали размер щели при открытии закрылка.

Мы сделали это, чтобы дать командам больше свободы. И мы считаем, что решение «Феррари» вполне соответствует правилам», – сказал Томбасис.  

«Феррари» создала уникальное заднее антикрыло: подвижный элемент вращается на 180 градусов
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
техника
Николас Томбасис
logoФеррари
регламент
logoФИА
logoФормула-1
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Может в этом решении и толку то не особо
Ответ sir_shir
Может в этом решении и толку то не особо
Похоже, есть и немалый толк. Еще и обьединяется с выхлопом.

Вот тут детально и с графиками описано
https://x.com/i/status/2024835740304126361
запретят его летом потом
Ответ Марат Кагин
запретят его летом потом
Комментарий скрыт
Ответ Марат Кагин
запретят его летом потом
После Монцы, ибо пункт 16.3 правил формулы 1 гласит «Ничто, кроме самой Феррари, не должно препядствовать победе Феррари в Монце»
хороший мангал !!!!
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпион «Ф-2» 2023 года Пуршер перешел в «Мерседес» на должность тест-пилота
вчера, 19:23
Технический директор «Феррари» об уникальном антикрыле: «Увидели возможность увеличить скорость на прямых, и при этом улучшить работу с воздушным потоком»
вчера, 18:11
Питер Уиндзор: «В вопросе работы с шинами у «Макларена» должно сохраниться некоторое преимущество над конкурентами»
вчера, 17:21
Зак Браун: «Фаворитами считаю пилотов «Мерседеса» и «Феррари». Да и в «Ред Булл» не продемонстрировать весь потенциал»
вчера, 16:16
Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Надеюсь, новый регламент не заставит Ферстаппена уйти из спорта слишком рано»
вчера, 15:58
Дэймон Хилл стал амбассадором «Уильямса»
вчера, 15:08
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»
вчера, 14:42
Льюис Хэмилтон: «Ощущения во время нахождения позади болида другой команды на тестах были не самыми лучшими»
вчера, 14:28
Клэр Уильямс: «У «Ф-1» достаточно денег для 15 команд. Но другие участники выскажутся против этой идеи»
вчера, 13:55
Ландо Норрис: «Полагаю, Пиастри постарается превратить мою жизнь в ад»
вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем