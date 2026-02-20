Стефано Доменикали: «Не понимаю всей этой паники из-за новых болидов. Гонки будут потрясающими»

В «Ф-1» ответили на недовольство пилотов новыми болидами.

Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали прокомментировал смешанные впечатления пилотов от болидов регламента 2026 года.

«У меня нет такой тревоги, нужно сохранять спокойствие. Как всегда, когда меняется регламент, возникают опасения, что все не так.

Могу вас заверить, что в Комиссии «Ф-1» идет открытая дискуссия о возможных решениях проблемы [с нехваткой энергии у силовой установки]. Более того, перед стартом сезона состоится собрание, чтобы избежать бурной реакции – ведь вполне очевидно, что нам нужно ее избегать. Мы только ступили на новый путь, нужно сохранять спокойствие.

Если и есть нечто полезное, что можно применить уже сейчас, то я уже вижу открытый подход ФИА и такой же подход команд, которые готовы в конце концов решить возникшие проблемы.

Не понимаю всей этой паники вокруг, ведь гонки будут потрясающими, будет столько событий. Как я говорил, рассудительность всегда была частью моего стиля.

В любом случае, если что-то пойдет не так, как нам хотелось, репутация нашего спорта заключается в том, что мы можем сесть и обсудить возможные решения с ответственными людьми, техническими специалистами и ФИА .

Хочу заверить фанатов, что это потрясающее представление: я только что был на трассе, чтобы увидеть все глазами фаната. Не увидел никакой разницы – будь то речь о скорости или звуке.

Конечно, самые опытные фанаты поймут разницу в звуках в различных ситуациях, но могу гарантировать: 99,9 процентов болельщиков не почувствуют никаких изменений. В этом плане я хочу сохранять позитивный настрой. Как я сказал, если что-то придется исправить, то у нас будет время и способы, чтобы среагировать», – сказал Доменикали.

