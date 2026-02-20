  • Спортс
  • Стефано Доменикали: «Не понимаю всей этой паники из-за новых болидов. Гонки будут потрясающими»
Стефано Доменикали: «Не понимаю всей этой паники из-за новых болидов. Гонки будут потрясающими»

В «Ф-1» ответили на недовольство пилотов новыми болидами.

Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали прокомментировал смешанные впечатления пилотов от болидов регламента 2026 года.

«У меня нет такой тревоги, нужно сохранять спокойствие. Как всегда, когда меняется регламент, возникают опасения, что все не так.

Могу вас заверить, что в Комиссии «Ф-1» идет открытая дискуссия о возможных решениях проблемы [с нехваткой энергии у силовой установки]. Более того, перед стартом сезона состоится собрание, чтобы избежать бурной реакции – ведь вполне очевидно, что нам нужно ее избегать. Мы только ступили на новый путь, нужно сохранять спокойствие.

Если и есть нечто полезное, что можно применить уже сейчас, то я уже вижу открытый подход ФИА и такой же подход команд, которые готовы в конце концов решить возникшие проблемы.

Не понимаю всей этой паники вокруг, ведь гонки будут потрясающими, будет столько событий. Как я говорил, рассудительность всегда была частью моего стиля.

В любом случае, если что-то пойдет не так, как нам хотелось, репутация нашего спорта заключается в том, что мы можем сесть и обсудить возможные решения с ответственными людьми, техническими специалистами и ФИА.

Хочу заверить фанатов, что это потрясающее представление: я только что был на трассе, чтобы увидеть все глазами фаната. Не увидел никакой разницы – будь то речь о скорости или звуке.

Конечно, самые опытные фанаты поймут разницу в звуках в различных ситуациях, но могу гарантировать: 99,9 процентов болельщиков не почувствуют никаких изменений. В этом плане я хочу сохранять позитивный настрой. Как я сказал, если что-то придется исправить, то у нас будет время и способы, чтобы среагировать», – сказал Доменикали.  

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
регламент
logoФормула-1
logoФИА
logoСтефано Доменикали
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мы создали проблемы-мы их решаем-мы работаем.... круговорот ФИА в природе.... Если бы мы не придумали проблемы-мы бы их не решали-мы бы не работали..... а так .... ну да чувствую будет интересно, интересно ставить на красные флаги после страта ....
Я тоже не переживаю. Потому что это не мы с тобой будем на скоростях свыше 300 км/ч этим кордебалетом управлять. Действительно, чего нам волноваться?
кордебалет будет неуправляемый , конечно же будут стратегии с расходованием зарядов энергии , кто-то будет сбрасывать скорость перед поворотами , а кто-то где-то еще ...на таких скоростях это чревато , неужели они не понимают что затеяли игру с огнем?
После прочтения вспомнился анекдот про умение Микояна оставаться сухим без зонтика в дождь.
очень хороший чемпионат ожидается , судя по тому , что будут еще и решать проблемы по ходу него
Возможно. Искренне хочу поверить Доменикали, что мы ничего не заметим. Но, как говорится, терзают смутные сомнения.
Ну Доминекале и будучи руководителем Феррари "ничего не понимал"...
О, наконец-то , видать нашел таки свою методичку и сразу выдал нам несколько заготовок.)) Скучно не будет
Рекомендуем