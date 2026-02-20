  • Спортс
  • «Хонда» ограничила программу финального дня тестов «Ф-1» из-за нехватки комплектующих и проблем с мотором
27

«Хонда» ограничила программу финального дня тестов «Ф-1» из-за нехватки комплектующих и проблем с мотором

В «Хонде» заявили о сокращении программы финального дня тестов.

«Хонда» – моторист команды «Астон Мартин» – опубликовала заявление о проблемах, с которыми столкнулась по ходу последних предсезонных тестов «Ф-1», проходящих в Бахрейне.  

В четверг конце первого часа дневной сессии пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо остановился на трассе из-за технических проблем.

«Вчера наш последний отрезок с Фернандо Алонсо выявил проблемы с батареей, которые повлияли на наш план тестов с «Астон Мартин».

С момента обнаружения неполадок мы проводим симуляции на испытательном стенде на базе «Хонды» в Сакуре. В связи с этим и нехваткой комплектующих для силовой установки мы значительно ограничили сегодняшнюю программу, которая будет состоять только из коротких отрезков», – заявила «Хонда».

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Хонды»
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Алонсо конечно не упустил не единой возможности неудачно перейти
Ответ lightcore
Алонсо конечно не упустил не единой возможности неудачно перейти
Ну в Альпин он точно не собрал бы с десяток подиумов. Так что все относительно
Ответ lightcore
Алонсо конечно не упустил не единой возможности неудачно перейти
Сейчас через пару лет Астон станет самовозом , и вместо Алонсо как раз придет Макс )
Надо же было отказаться от Мерседеса в пользу Хонды🤦 Японцам нужны сезоны чтобы построить что-то конкурентноспособное
Ответ Grigori86
Надо же было отказаться от Мерседеса в пользу Хонды🤦 Японцам нужны сезоны чтобы построить что-то конкурентноспособное
Так Мерседес в прошлый раз имел фору в пару лет. Потом Феррари догнала их с маслом, пришлось опять менять правила
Позорище, тьфу.

Обломали весь кайф, очередной мусорный сезон.
Вот жаль деда, точнее обоих дедов в Астоне, честно
Это похоже на полный провал
…. не получилось, не срослось
Если сам болид будет неплох, движок доделают
Ответ mikhuil
Если сам болид будет неплох, движок доделают
Лет через пять?
Ответ Emil_2
Лет через пять?
Да нет, за пару, думаю))
Хонда+ Алонсо=провал)))
Непонятно, они ж лучшие мотористы, есть база огромный опыт, бабки мозги, наработки. Ну неужели не могли выкатить для начала хотя бы средний движок, чтобы норм тесты прокатать?
Ответ Rodbert
Непонятно, они ж лучшие мотористы, есть база огромный опыт, бабки мозги, наработки. Ну неужели не могли выкатить для начала хотя бы средний движок, чтобы норм тесты прокатать?
С чего они лучшие, если второй раз с 2015 года строят худший двигатель в Ф1?
Ответ Rodbert
Непонятно, они ж лучшие мотористы, есть база огромный опыт, бабки мозги, наработки. Ну неужели не могли выкатить для начала хотя бы средний движок, чтобы норм тесты прокатать?
Большинство работяг выгреб РБ в свое моторное отделение. Эта Хонда мало что общего имеет с той что выигрывала чашки с РБ.
не жили богато, нефиг начинать
