«Хонда» ограничила программу финального дня тестов «Ф-1» из-за нехватки комплектующих и проблем с мотором

В «Хонде» заявили о сокращении программы финального дня тестов.

«Хонда» – моторист команды «Астон Мартин » – опубликовала заявление о проблемах, с которыми столкнулась по ходу последних предсезонных тестов «Ф-1», проходящих в Бахрейне.

В четверг конце первого часа дневной сессии пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо остановился на трассе из-за технических проблем.

«Вчера наш последний отрезок с Фернандо Алонсо выявил проблемы с батареей, которые повлияли на наш план тестов с «Астон Мартин».

С момента обнаружения неполадок мы проводим симуляции на испытательном стенде на базе «Хонды» в Сакуре. В связи с этим и нехваткой комплектующих для силовой установки мы значительно ограничили сегодняшнюю программу, которая будет состоять только из коротких отрезков», – заявила «Хонда ».

Алонсо остановился на трассе и вызвал красные флаги на тестах в Бахрейне

