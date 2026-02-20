«Хонда» ограничила программу финального дня тестов «Ф-1» из-за нехватки комплектующих и проблем с мотором
«Хонда» – моторист команды «Астон Мартин» – опубликовала заявление о проблемах, с которыми столкнулась по ходу последних предсезонных тестов «Ф-1», проходящих в Бахрейне.
В четверг конце первого часа дневной сессии пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо остановился на трассе из-за технических проблем.
«Вчера наш последний отрезок с Фернандо Алонсо выявил проблемы с батареей, которые повлияли на наш план тестов с «Астон Мартин».
С момента обнаружения неполадок мы проводим симуляции на испытательном стенде на базе «Хонды» в Сакуре. В связи с этим и нехваткой комплектующих для силовой установки мы значительно ограничили сегодняшнюю программу, которая будет состоять только из коротких отрезков», – заявила «Хонда».
Обломали весь кайф, очередной мусорный сезон.