  • Карлос Сайнс: «ФИА должна быть готовой к изменениям в регламенте. Это мой единственный посыл»
6

Сайнс призвал ФИА быть готовой к изменению регламента.

Пилот «Уильямса» считает, что ФИА должна быть готова внести правки в новый регламент по ходу следующего сезона.

«Думаю, в Мельбурне будет посложнее, но не могу сказать насколько, ведь я пока не занимался калибровкой в симуляторе.

Мое послание ФОМ и ФИА: думаю, что в начале года нам нужно быть готовыми к изменениям в случае, если при новом регламенте придется собирать или использовать слишком много энергии [для работы силовой установки].

На некоторых трассах с этим может быть все нормально, как потенциально здесь [в Бахрейне] – хотя даже так я все еще считаю, что и тут все не совсем в порядке. Но такие треки, как в Мельбурне или потенциально в Джидде, могут оказаться более требовательны к энергии… Думаю, нам, возможно, придется скорректировать регламент.

Честно говоря, все это непросто. Произошли настолько крупные изменения. Не думаю, что кто-то мог предсказать, сколько у нас будет прижимной силы, каким окажется сопротивление и насколько будет важна работа с энергией.

Но пока я бы сказал так: я только попросил бы сохранять готовность к изменениям на случай, если нам потребуется внести правки, чтобы улучшить эту гоночную категорию, это шоу. Это мой единственный посыл. Мне кажется, мы должны сохранять гибкость, вместо того чтобы придерживаться одного конкретного уровня использования энергии», – сказал Сайнс.

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
регламент
6 комментариев
будет катастрофой Ф1, если в гонках хотя бы 4-6 болидов будет останавливаться на трассе или ползти на половинной мощности к финишу
Ответ Gonshic
Ну, Кадиллак и Астон в первых гонках вполне могут умудриться
Рекомендуем