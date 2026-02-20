Ландо Норрис о новых болидах: «Во многом согласен с Ферстаппеном. Просто хотел посмотреть на реакцию остальных»

Норрис признал, что согласен с мнением Ферстаппена о новых болидах «Ф-1».

Пилот «Макларена » заявил, что на самом деле согласен с мнением Макса Ферстаппена о болидах регламента 2026 года.

Ранее гонщик «Ред Булл » назвал новые машины «Формулой Е» «на стероидах», на что Норрис ответил: «Лично мне очень нравится, это весело. Если ему хочется завершить карьеру – ну, пусть завершает».

Однако на финальных тестах Норрис признался, что хотел посмотреть на реакцию остальных, прежде чем выразить собственную позицию.

«Я просто не хотел выйти к медиа и начать всем жаловаться в первую же неделю. Просто хотел сказать то, что сказал, и посмотреть на реакцию остальных. Это была вполне занятная неделя, которая заставила высказаться многих.

Я во многом согласен с Максом. Вероятно, я согласен с большинством комментариев – но это не значит, что мне невесело. Тут две стороны. Я в целом согласен с каждым пилотом, поскольку считаю, что каждый пилот дал вполне четкие объяснения.

Просто я не хотел выйти к медиа и начать жаловаться в первый же уик-энд. Все еще хочу наслаждаться проведенным здесь временем и просто говорю, что чувствую.

На прошлой неделе было весело. И мне все еще весело. Думаю, мы понимаем, что вместе с ФИА и «Формулой-1» мы пытаемся улучшить нынешний болид, поскольку это явно не самая чистая форма гонок – а ведь именно такой должна быть «Формула-1 ».

Пилотаж во многом сосредоточен на том, чтобы заставить батарею работать должным образом. Ты меньше концентрируешься на том, чтобы выжать из машины максимум», – сказал Норрис.

