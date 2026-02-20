  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис о новых болидах: «Во многом согласен с Ферстаппеном. Просто хотел посмотреть на реакцию остальных»
27

Ландо Норрис о новых болидах: «Во многом согласен с Ферстаппеном. Просто хотел посмотреть на реакцию остальных»

Норрис признал, что согласен с мнением Ферстаппена о новых болидах «Ф-1».

Пилот «Макларена» заявил, что на самом деле согласен с мнением Макса Ферстаппена о болидах регламента 2026 года.

Ранее гонщик «Ред Булл» назвал новые машины «Формулой Е» «на стероидах», на что Норрис ответил: «Лично мне очень нравится, это весело. Если ему хочется завершить карьеру – ну, пусть завершает».

Однако на финальных тестах Норрис признался, что хотел посмотреть на реакцию остальных, прежде чем выразить собственную позицию.

«Я просто не хотел выйти к медиа и начать всем жаловаться в первую же неделю. Просто хотел сказать то, что сказал, и посмотреть на реакцию остальных. Это была вполне занятная неделя, которая заставила высказаться многих.

Я во многом согласен с Максом. Вероятно, я согласен с большинством комментариев – но это не значит, что мне невесело. Тут две стороны. Я в целом согласен с каждым пилотом, поскольку считаю, что каждый пилот дал вполне четкие объяснения.

Просто я не хотел выйти к медиа и начать жаловаться в первый же уик-энд. Все еще хочу наслаждаться проведенным здесь временем и просто говорю, что чувствую.

На прошлой неделе было весело. И мне все еще весело. Думаю, мы понимаем, что вместе с ФИА и «Формулой-1» мы пытаемся улучшить нынешний болид, поскольку это явно не самая чистая форма гонок – а ведь именно такой должна быть «Формула-1».

Пилотаж во многом сосредоточен на том, чтобы заставить батарею работать должным образом. Ты меньше концентрируешься на том, чтобы выжать из машины максимум», – сказал Норрис.

Ландо Норрис ответил Ферстаппену: «Если ему хочется завершить карьеру – ну, пусть завершает»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: BBC Sport
logoМакларен
тесты Формула-1
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ландыш скользкий типок. Серьёзный конкурент Расселу
Ответ Alex1307
Ландыш скользкий типок. Серьёзный конкурент Расселу
Британцы, сэр
Ответ mikhuil
Британцы, сэр
И фанаты у него такие же "британцы", в основном
Ахаха. Склизко сразу заднюю дал. Как можно симпатизировать и болеть за это нечто?
Ответ dn8zmw5c
Ахаха. Склизко сразу заднюю дал. Как можно симпатизировать и болеть за это нечто?
и фанатики этого нечто еще чето на максика гнали, противные
Ответ ilia rus
и фанатики этого нечто еще чето на максика гнали, противные
Комментарий скрыт
Хотел присоединиться к большинству, но перепутал, бывает.
Вот и вся разница между Ферстом и Норрисом
Ответ sir_shir
Вот и вся разница между Ферстом и Норрисом
Не вся... Макс как гонщик на голову сильнее Норриса.
Ответ Alex1307
Не вся... Макс как гонщик на голову сильнее Норриса.
И как чел тоже, сказал все взвешено, так как думает, а этот то так то сяк, молчал бы лучше
Понял, что другие пилоты в основном говорят, что сказал Макс, может менее прямолинейно только, и в итоге подстроился под всех) Но зато в каждом вью говорит, что хороший человек стал чемпионом. Смешно
Я почему то чет не сомневался, что он быстро переобуется) забавно что его сильно волнует мнение других, и обязательно нужно было вставить 5 копеек против мнения Макса) хотя Макс и Льюис сразу по делу приговорили эти машины, похоже нас ждет очень много чего интересного, чего еще не было)
Ответ lightcore
Я почему то чет не сомневался, что он быстро переобуется) забавно что его сильно волнует мнение других, и обязательно нужно было вставить 5 копеек против мнения Макса) хотя Макс и Льюис сразу по делу приговорили эти машины, похоже нас ждет очень много чего интересного, чего еще не было)
У кого будет самовозка, того и будет всё устраивать)
Ответ lightcore
Я почему то чет не сомневался, что он быстро переобуется) забавно что его сильно волнует мнение других, и обязательно нужно было вставить 5 копеек против мнения Макса) хотя Макс и Льюис сразу по делу приговорили эти машины, похоже нас ждет очень много чего интересного, чего еще не было)
Люсе ж вроде понравилось?
прям во всей красе 🤮😁
бгг, ну что за ничтожная позиция!
Вот хочешь не хочешь, а начинаешь невольно болеть за Ферстаппена в этом современном гадюшнике прилизанных мальчиков с обтекаемыми формулировками интервью и подчеркнутой политкорректностью. Единственный нормальный среди них.
Ответ agressionangel
Вот хочешь не хочешь, а начинаешь невольно болеть за Ферстаппена в этом современном гадюшнике прилизанных мальчиков с обтекаемыми формулировками интервью и подчеркнутой политкорректностью. Единственный нормальный среди них.
> Единственный нормальный среди них

Уточню, - один из немногих, кто не боится оставаться собой. Как минимум это заслуживает уважения.

Надеюсь однажды увидеть этого парня в Феррари.
как-то быстро фраер сдал в зад )))))))))))))))
Ответ Gonshic
как-то быстро фраер сдал в зад )))))))))))))))
Да понял просто что Макс сказал мнение гонщика, взвешенное, с которым многие солидарны, а этот хотел покривляться, но не сработало видать
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпион «Ф-2» 2023 года Пуршер перешел в «Мерседес» на должность тест-пилота
вчера, 19:23
Технический директор «Феррари» об уникальном антикрыле: «Увидели возможность увеличить скорость на прямых, и при этом улучшить работу с воздушным потоком»
вчера, 18:11
Питер Уиндзор: «В вопросе работы с шинами у «Макларена» должно сохраниться некоторое преимущество над конкурентами»
вчера, 17:21
Зак Браун: «Фаворитами считаю пилотов «Мерседеса» и «Феррари». Да и в «Ред Булл» не продемонстрировать весь потенциал»
вчера, 16:16
Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Надеюсь, новый регламент не заставит Ферстаппена уйти из спорта слишком рано»
вчера, 15:58
Дэймон Хилл стал амбассадором «Уильямса»
вчера, 15:08
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»
вчера, 14:42
Льюис Хэмилтон: «Ощущения во время нахождения позади болида другой команды на тестах были не самыми лучшими»
вчера, 14:28
Клэр Уильямс: «У «Ф-1» достаточно денег для 15 команд. Но другие участники выскажутся против этой идеи»
вчера, 13:55
Ландо Норрис: «Полагаю, Пиастри постарается превратить мою жизнь в ад»
вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем