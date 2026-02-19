«Феррари» создала уникальное заднее антикрыло: подвижный элемент вращается на 180 градусов
«Феррари» опробовала уникальное аэродинамическое решение в Бахрейне.
Во второй день заключительных тестов «Формулы-1» в Бахрейне пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выехал на трассу с необычным задним антикрылом.
Когда активируется режим активной аэродинамики для прямых, подвижный элемент переворачивается «вверх ногами» – в конфигурацию, отличную от той, что используют все остальные команды. Створка может вращаться на более чем 180 градусов.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Посмотрел вчера имитацию старта в конце тестового дня и практически все стартующие ушли с задержкой, а половина вообще пропустила задние болиды вперед. Разгон был у всех вялый, к первому повороту просто подьехали, как автобусы )))))))))
М-да, старты теперь будут чем-то совсем "отдельным" и особо печальным для некоторых пилотов
Дак да, Алонсо же сказал что раньше в поворот входили на 200-250 км/ч, а теперь будет 60)
Они уверены что это инженерное решение а не просто поломка детали?
Вот и я подумал, что оно просто отвалилось
решение, решение. сейчас в трансляции уже с нормальных ракурсов и крупным планом показали разницу работы антикрыльев у Шарля вчера и Льюиса сегодня
"переключает" с прижимной силы на подъемную, скорее всего...
Есть ли у этого крыла режим вентилятора, для охлаждения горящей задницы машины?
А что, прикольно, компенсировать ненужную прижимную силу на прямой, чтобы упростить настройку подвески
UPD Тут спрашивали - ответ в чем, верхняя часть антикрыла при таком повороте становится элементом с положительной подъемной силой, как крыло самолета. В итоге частично компенсируется избыток прижимной силы на прямых.
Если будет эффективно то повторят ко второму этапу, если не к первому.
Неужели мы что-то придумали оригинально! Лишь бы это работало только)
Вы?
А вы тут каким боком?))
приколюха))
Кто нибудь понимает в чем преимущество этой новинки?
Небольшое уменьшение прижимной силы, как следствие, 5-10 км дополнительно
Никакой
Вот же круто, а зачем?;)))
