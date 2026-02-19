«Феррари» создала уникальное заднее антикрыло: подвижный элемент вращается на 180 градусов

«Феррари» опробовала уникальное аэродинамическое решение в Бахрейне.

Во второй день заключительных тестов «Формулы-1» в Бахрейне пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выехал на трассу с необычным задним антикрылом.

Когда активируется режим активной аэродинамики для прямых, подвижный элемент переворачивается «вверх ногами» – в конфигурацию, отличную от той, что используют все остальные команды. Створка может вращаться на более чем 180 градусов.

Расклады на «Ф-1» перед финальными тестами: как же верят в бедовый «Астон Мартин» и не верят в «Феррари»!

Льюис Хэмилтон: «На 100 процентов верю в возможности «Феррари», поэтому я и присоединился»