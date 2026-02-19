  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Феррари» создала уникальное заднее антикрыло: подвижный элемент вращается на 180 градусов
Видео
24

«Феррари» создала уникальное заднее антикрыло: подвижный элемент вращается на 180 градусов

«Феррари» опробовала уникальное аэродинамическое решение в Бахрейне.

Во второй день заключительных тестов «Формулы-1» в Бахрейне пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выехал на трассу с необычным задним антикрылом.

Когда активируется режим активной аэродинамики для прямых, подвижный элемент переворачивается «вверх ногами» – в конфигурацию, отличную от той, что используют все остальные команды. Створка может вращаться на более чем 180 градусов.

Расклады на «Ф-1» перед финальными тестами: как же верят в бедовый «Астон Мартин» и не верят в «Феррари»!

Льюис Хэмилтон: «На 100 процентов верю в возможности «Феррари», поэтому я и присоединился»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛьюис Хэмилтон
техника
logoФормула-1
logoФеррари
Сахир
тесты Формула-1
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Посмотрел вчера имитацию старта в конце тестового дня и практически все стартующие ушли с задержкой, а половина вообще пропустила задние болиды вперед. Разгон был у всех вялый, к первому повороту просто подьехали, как автобусы )))))))))
Ответ Gonshic
Посмотрел вчера имитацию старта в конце тестового дня и практически все стартующие ушли с задержкой, а половина вообще пропустила задние болиды вперед. Разгон был у всех вялый, к первому повороту просто подьехали, как автобусы )))))))))
М-да, старты теперь будут чем-то совсем "отдельным" и особо печальным для некоторых пилотов
Ответ Gonshic
Посмотрел вчера имитацию старта в конце тестового дня и практически все стартующие ушли с задержкой, а половина вообще пропустила задние болиды вперед. Разгон был у всех вялый, к первому повороту просто подьехали, как автобусы )))))))))
Дак да, Алонсо же сказал что раньше в поворот входили на 200-250 км/ч, а теперь будет 60)
Они уверены что это инженерное решение а не просто поломка детали?
Ответ Виталий Выговский
Они уверены что это инженерное решение а не просто поломка детали?
Вот и я подумал, что оно просто отвалилось
Ответ Виталий Выговский
Они уверены что это инженерное решение а не просто поломка детали?
решение, решение. сейчас в трансляции уже с нормальных ракурсов и крупным планом показали разницу работы антикрыльев у Шарля вчера и Льюиса сегодня
"переключает" с прижимной силы на подъемную, скорее всего...
Есть ли у этого крыла режим вентилятора, для охлаждения горящей задницы машины?
А что, прикольно, компенсировать ненужную прижимную силу на прямой, чтобы упростить настройку подвески
Ответ doctor.morge
А что, прикольно, компенсировать ненужную прижимную силу на прямой, чтобы упростить настройку подвески
UPD Тут спрашивали - ответ в чем, верхняя часть антикрыла при таком повороте становится элементом с положительной подъемной силой, как крыло самолета. В итоге частично компенсируется избыток прижимной силы на прямых.
Если будет эффективно то повторят ко второму этапу, если не к первому.
Неужели мы что-то придумали оригинально! Лишь бы это работало только)
Ответ Александр Носков
Неужели мы что-то придумали оригинально! Лишь бы это работало только)
Вы?
Ответ Александр Носков
Неужели мы что-то придумали оригинально! Лишь бы это работало только)
А вы тут каким боком?))
Кто нибудь понимает в чем преимущество этой новинки?
Ответ Алексей Пирогов
Кто нибудь понимает в чем преимущество этой новинки?
Небольшое уменьшение прижимной силы, как следствие, 5-10 км дополнительно
Ответ Алексей Пирогов
Кто нибудь понимает в чем преимущество этой новинки?
Никакой
Вот же круто, а зачем?;)))
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Стелла: «Уведенный на тестах болид «Макларена» в целом будет таким же в Австралии»
24 минуты назад
Оскар Пиастри о Уэббере: «Марк по-прежнему в полной мере вовлечен в работы. Просто он не будет так часто приезжать на Гран-при»
49 минут назад
Ральф Шумахер: «Бермэн заставил Окона побледнеть. Если Эстебан не покажет скорость, он попрощается с «Хаасом»
сегодня, 14:08
Ландо Норрис: «Многое узнали об особенностях работы нового болида. С нетерпением жду начала гонок»
сегодня, 13:50
Алекс Данн: «Вряд ли бы стал пилотом «Ф-1» в «Макларене». Норрис и Пиастри только-только подписали новые контракты»
сегодня, 13:26
Бывший босс гоночной программы «Мерседеса»: «Для «Астон Мартин» все пошло не по плану, но я бы не стал недооценивать команду»
сегодня, 13:07
Пэт Симондс: «В отличие от «Хааса», «Кадиллак» не стал покупать у «Феррари» всевозможные компоненты»
сегодня, 12:46
Ланс Стролл: «Впереди длинный сезон, будем стремиться сделать болид «Астон Мартин» лучше»
сегодня, 12:16
Шарль Леклер: «Команды скрывают свою истинную скорость»
сегодня, 11:19
Стефано Доменикали об изменении формата уик-энда в «Ф-1»: «Фанаты хотят смотреть что-то другое вместо практик в пятницу»
сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем