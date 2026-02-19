Макс Ферстаппен: «Надеюсь, «Хонда» разберется со всеми проблемами»

Ферстаппен надеется, что экс-коллеги из «Хонды» решат проблемы.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен высказался о трудностях, которые испытывает «Хонда» в альянсе с «Астон Мартин».

«Да, похоже, так и есть, но я не знаю точно, что [«Хонда»] делает, что происходит. Конечно, я надеюсь, что она разберется со всеми проблемами, но не знаю.

Не могу рассуждать о ее нынешнем состоянии, однако в любом случае предпочел бы, чтобы «Хонда» выступала в «Ф-1» очень здорово», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1», работавший с японской компанией в 2019-2025 годах.

