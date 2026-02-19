  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гран-при Австралии MotoGP будет проводиться на городской трассе в Аделаиде с 2027 года
Фото
4

Гран-при Австралии MotoGP будет проводиться на городской трассе в Аделаиде с 2027 года

Гран-при Австралии MotoGP покинет остров Филиппа.

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил, что в 2026 году Гран-при Австралии в последний раз пройдет на острове Филиппа.

Со следующего сезона гонка будет проводиться на городской трассе в центре Аделаиды. Сделка действует до 2032 года включительно. Ранее этапов серии в центрах городов не было.

Аделаида принимала гонки «Формулы-1» в 1985-1995 годах.

MotoGP показал предполагаемую конфигурацию трека.

MotoGP. Альдегер не успел восстановиться от травмы и пропустит открытие сезона на Гран-при Таиланда

Изображение: MotoGP

Опубликовал: Михаил Ширяев
Аделаида
Гран-при Австралии MotoGP
logoчемпионат мира MotoGP
Гран-при Австралии
logoФормула-1
трассы
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну это самый настоящий позор. ФА лучший трек чемпионата с запасом. Но бабло как всегда победило.
Капец! Филипп Айленд идеально подходит для мотогонок! И эту трассу решили убрать????!!!
Интересно как будет с безопасностью,зонами вылета,там прямая-поворот-дом,и так вся трасса,даже гоночная спа до реконструкции не принимала до недавнего времени серьезных мотогоночных соревнований типа ewc,ну посмотрим,ок
Ответ Гарик из Питера
Интересно как будет с безопасностью,зонами вылета,там прямая-поворот-дом,и так вся трасса,даже гоночная спа до реконструкции не принимала до недавнего времени серьезных мотогоночных соревнований типа ewc,ну посмотрим,ок
Да никак там с безопасностью. Гонять там можно разве что в стиле Алонсо "я знал что он затормозит потому что у него дома жена и двое детей".
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Стелла: «Уведенный на тестах болид «Макларена» в целом будет таким же в Австралии»
25 минут назад
Оскар Пиастри о Уэббере: «Марк по-прежнему в полной мере вовлечен в работы. Просто он не будет так часто приезжать на Гран-при»
50 минут назад
Ральф Шумахер: «Бермэн заставил Окона побледнеть. Если Эстебан не покажет скорость, он попрощается с «Хаасом»
сегодня, 14:08
Ландо Норрис: «Многое узнали об особенностях работы нового болида. С нетерпением жду начала гонок»
сегодня, 13:50
Алекс Данн: «Вряд ли бы стал пилотом «Ф-1» в «Макларене». Норрис и Пиастри только-только подписали новые контракты»
сегодня, 13:26
Бывший босс гоночной программы «Мерседеса»: «Для «Астон Мартин» все пошло не по плану, но я бы не стал недооценивать команду»
сегодня, 13:07
Пэт Симондс: «В отличие от «Хааса», «Кадиллак» не стал покупать у «Феррари» всевозможные компоненты»
сегодня, 12:46
Ланс Стролл: «Впереди длинный сезон, будем стремиться сделать болид «Астон Мартин» лучше»
сегодня, 12:16
Шарль Леклер: «Команды скрывают свою истинную скорость»
сегодня, 11:19
Стефано Доменикали об изменении формата уик-энда в «Ф-1»: «Фанаты хотят смотреть что-то другое вместо практик в пятницу»
сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем