Гран-при Австралии MotoGP будет проводиться на городской трассе в Аделаиде с 2027 года

Гран-при Австралии MotoGP покинет остров Филиппа.

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил, что в 2026 году Гран-при Австралии в последний раз пройдет на острове Филиппа.

Со следующего сезона гонка будет проводиться на городской трассе в центре Аделаиды. Сделка действует до 2032 года включительно. Ранее этапов серии в центрах городов не было.

Аделаида принимала гонки «Формулы-1» в 1985-1995 годах.

MotoGP показал предполагаемую конфигурацию трека.

Изображение: MotoGP