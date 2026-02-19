Гран-при Австралии MotoGP будет проводиться на городской трассе в Аделаиде с 2027 года
Гран-при Австралии MotoGP покинет остров Филиппа.
Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил, что в 2026 году Гран-при Австралии в последний раз пройдет на острове Филиппа.
Со следующего сезона гонка будет проводиться на городской трассе в центре Аделаиды. Сделка действует до 2032 года включительно. Ранее этапов серии в центрах городов не было.
Аделаида принимала гонки «Формулы-1» в 1985-1995 годах.
MotoGP показал предполагаемую конфигурацию трека.
MotoGP. Альдегер не успел восстановиться от травмы и пропустит открытие сезона на Гран-при Таиланда
Изображение: MotoGP
Опубликовал: Михаил Ширяев
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну это самый настоящий позор. ФА лучший трек чемпионата с запасом. Но бабло как всегда победило.
Капец! Филипп Айленд идеально подходит для мотогонок! И эту трассу решили убрать????!!!
Интересно как будет с безопасностью,зонами вылета,там прямая-поворот-дом,и так вся трасса,даже гоночная спа до реконструкции не принимала до недавнего времени серьезных мотогоночных соревнований типа ewc,ну посмотрим,ок
Интересно как будет с безопасностью,зонами вылета,там прямая-поворот-дом,и так вся трасса,даже гоночная спа до реконструкции не принимала до недавнего времени серьезных мотогоночных соревнований типа ewc,ну посмотрим,ок
Да никак там с безопасностью. Гонять там можно разве что в стиле Алонсо "я знал что он затормозит потому что у него дома жена и двое детей".
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем