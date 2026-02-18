Фредерик Вассер: «Пока в «Феррари» довольны надежностью болида»

Вассер оценил текущее положение «Феррари».

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер подвел итоги первого дня вторых предсезонных тестов в Бахрейне.

«Нам не стоит останавливаться на достигнутом и чувствовать удовлетворение, команда должна сосредоточиться на своих задачах и продолжать работу.

На данный момент мы провели семь дней тестов и пока можем быть довольны уровнем надежности болида – если не считать небольшой проблемы, возникшей сегодня. Но ничего серьезного не случилось.

Разумеется, мы крайне заинтересованы в том, чтобы постоянно улучшать свою машину в процессе адаптации к условиям нового регламента. Условия для всех новые, оптимизировать работу болида очень непросто, и для этого нам важно сохранять полную концентрацию на работе своей команды. Но пока все идет хорошо.

Сложно судить о расстановке сил. Мы видели, как после тестов в Барселоне очень многие команды привезли новинки на тесты в Бахрейне. И теперь то же самое случилось в Бахрейне между первыми и вторыми тестами. Думаю, что все команды привезут новинки и на первый Гран-при сезона в Мельбурне, и темпы работы над развитием болидов будут очень высокими», – рассказал Вассер.

