Шарль Леклер: «Сложно понять, что результаты в протоколе говорят о расстановке сил в пелотоне»

Леклер не обращает внимания на прогнозы прессы.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги первого дня вторых предсезонных тестов в Бахрейне, рассказав о проделанной командой работе.

Леклер закончил сессию с 3-м временем дня, проехав 70 кругов.

«Утром мы выполнили запланированную программу без каких-либо проблем. На данный момент очень сложно понять, что результаты в протоколе говорят о расстановке сил в пелотоне. В любом случае, это не то, на чем мы сосредоточены.

Сегодня мы проехали много кругов, что не может не радовать. И в ближайшие дни мы продолжим работать и стараться двигаться в правильном направлении», – рассказал Леклер.

