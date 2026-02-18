Шарль Леклер: «Сложно понять, что результаты в протоколе говорят о расстановке сил в пелотоне»
Леклер не обращает внимания на прогнозы прессы.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги первого дня вторых предсезонных тестов в Бахрейне, рассказав о проделанной командой работе.
Леклер закончил сессию с 3-м временем дня, проехав 70 кругов.
«Утром мы выполнили запланированную программу без каких-либо проблем. На данный момент очень сложно понять, что результаты в протоколе говорят о расстановке сил в пелотоне. В любом случае, это не то, на чем мы сосредоточены.
Сегодня мы проехали много кругов, что не может не радовать. И в ближайшие дни мы продолжим работать и стараться двигаться в правильном направлении», – рассказал Леклер.
Ферстаппен разнес новые болиды – и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Верим
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем