  • Макс Ферстаппен о проблемах новых болидов: «Когда я говорил обо всем этом еще в 2023 году, надо мной смеялись»
21

Макс Ферстаппен о проблемах новых болидов: «Когда я говорил обо всем этом еще в 2023 году, надо мной смеялись»

Ферстаппен не удивлен наличием проблем с новыми болидами.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что его не удивляет наличие проблем с работой новых болидов и необходимостью совершать неестественные для гонщиков действия для заряда электрической батареи.

Ферстаппена спросили, что он думает о мнении босса «Макларена» Андреа Стеллы, который в качестве основных проблем, связанных с новыми болидами, отметил возможное возникновение опасных ситуаций на стартах из-за исчезновения генератора MGU-K, опасности из-за слишком высокой скорости сближения болидов, связанных с необходимостью отпускать педаль газа на прямых для понижения передачи и зарядки батареи, и усложнения задачи при совершении обгонов:

«С двумя последними пунктами я согласен. Хотя я говорил об этом еще в 2023 году. Можно поднять эти вопросы и сейчас, но, возможно, обо всем этом им [в «Макларене»] стоило подумать раньше.

Что касается стартов, то это просто вопрос того, как ты сам решаешь действовать с точки зрения работы с турбиной. Мы сознательно должны принимать определенные решения. Ну а те, у кого есть с этим проблемы – ну, вы можете просто стартовать с пит-лейн. Тогда вы не будете мешаться ни у кого под ногами (смеется).

Но когда я сам говорил обо всем этом еще в 2023 году, надо мной смеялись. Мне говорили, что я не прав, и что мои суждения ошибочны. Но теперь мы видим, что мой прогноз оказался точен на 90 процентов.

Возможно, сам концепт этих болидов оказался не до конца правильным и эффективным. И со временем ситуация улучшится – но не до такой степени, когда вы внезапно поймете, что все заработало. Если только вы немного не измените технический регламенте. Но это уже зависит не от меня.

Возможно ли это? На самом деле, возможно все. Если подогнать это под вопросы улучшения безопасности, возможны любые изменения. Реально ли это? Я не знаю. Я этот вопрос ни с кем не обсуждал».

Ферстаппен разнес новые болиды – и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoФормула-1
регламент
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Не надо придираться к пилотам, что они говорят. Их спрашивают дотошно-любопытные журналюги, а пилотам нельзя молчать. И они отвечают на вопросы, в большинстве случаев без дипломатии, а еще ведь задают и провокационные вопросы, чтобы устроить на пустом месте скандал и обеспечить прессе рекламу. Если кто сам давал интервью прессе, то все это знают, зачастую газетчики само интервью переиначивают, для остроты и своих интересов. А еще и врут о том, что ты им говорил
один хрен, они уже давно не аттакуют на полную почти и 90% времени экономят резину... просто стало еще хуже... гонщики не могут гнать на полную.. иллюзия гонок
Ответ agiptm21
Об этом лет 15 назад после Гран-при Великобритании, где полопалась кучка покрышек говорил Кларксон в Топ Гир, сначала посмеявшись над Пирелли, а потом вроде как посочувствовав, добавив что вообще-то странно создавать некие искусственные условия по резине, мотору и прочее, когда должно бы всё идти по пути прогресса и нужно бы создать условия для него, а не чтобы поменять трижды покрышки за гонку. Сейчас такая философия достигла апогея. Снижать скорость ради сохранения батареи, а лучший пилот теперь не значит быстрый, а правильно распределяющий скорость - неужели это о Формуле-1?
«На самом деле я согласен с Максом и другими пилотами, которые высказались по поводу новых машин. Они сказали всё чётко и по делу.

Просто мне не хотелось после первых заездов жаловаться на всё подряд. Я решил сначала посмотреть, что скажут другие!

Надеюсь, FIA и Liberty Media доработают новые машины, потому что, конечно, с ними гонки будут не такими, как раньше. Теперь мы больше сосредоточены на заряде аккумулятора, а не на пилотировании на грани возможного, как должно быть в Ф1», – приводит слова Норриса сайт ESPN.
Вот так поворот.
