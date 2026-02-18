Макс Ферстаппен о проблемах новых болидов: «Когда я говорил обо всем этом еще в 2023 году, надо мной смеялись»

Ферстаппен не удивлен наличием проблем с новыми болидами.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен заявил, что его не удивляет наличие проблем с работой новых болидов и необходимостью совершать неестественные для гонщиков действия для заряда электрической батареи.

Ферстаппена спросили, что он думает о мнении босса «Макларена» Андреа Стеллы, который в качестве основных проблем, связанных с новыми болидами, отметил возможное возникновение опасных ситуаций на стартах из-за исчезновения генератора MGU-K, опасности из-за слишком высокой скорости сближения болидов, связанных с необходимостью отпускать педаль газа на прямых для понижения передачи и зарядки батареи, и усложнения задачи при совершении обгонов:

«С двумя последними пунктами я согласен. Хотя я говорил об этом еще в 2023 году. Можно поднять эти вопросы и сейчас, но, возможно, обо всем этом им [в «Макларене»] стоило подумать раньше.

Что касается стартов, то это просто вопрос того, как ты сам решаешь действовать с точки зрения работы с турбиной. Мы сознательно должны принимать определенные решения. Ну а те, у кого есть с этим проблемы – ну, вы можете просто стартовать с пит-лейн. Тогда вы не будете мешаться ни у кого под ногами (смеется).

Но когда я сам говорил обо всем этом еще в 2023 году, надо мной смеялись. Мне говорили, что я не прав, и что мои суждения ошибочны. Но теперь мы видим, что мой прогноз оказался точен на 90 процентов.

Возможно, сам концепт этих болидов оказался не до конца правильным и эффективным. И со временем ситуация улучшится – но не до такой степени, когда вы внезапно поймете, что все заработало. Если только вы немного не измените технический регламенте. Но это уже зависит не от меня.

Возможно ли это? На самом деле, возможно все. Если подогнать это под вопросы улучшения безопасности, возможны любые изменения. Реально ли это? Я не знаю. Я этот вопрос ни с кем не обсуждал».

