Флавио Бриаторе: «Лучше проводить 24 спринта. В противном случае от пятничных заездов стоит вообще отказаться»

Бриаторе поддерживает увеличение спринтов в «Ф-1».

Исполнительный консультант «Альпин » Флавио Бриаторе рассказал, что поддерживает руководителя «Ф-1» Стефано Доменикали в идее увеличения количества гоночных уик-эндов со спринт-заездами.

По мнению Бриаторе, формат уик-энда «Ф-1» стоит переработать – и либо проводить субботние спринты на постоянной основе, либо же вообще отказаться от пятничных сессий.

«Поддерживаю ли я идею проводить 12 спринтов? Да лучше сразу 24! В противном случае, от пятничных свободных заездов вообще стоит отказаться.

Ответьте мне на вопрос – чем вообще занимаются люди, которые сейчас приходят на трибуны по пятницам? Потому что сейчас пятницы нужны только инженерам – по пятницам вы подбираете настройки болида, тестируете их снова и снова. Вы не думаете о том, чтобы заняться чем-то, что будет интересно зрителям.

В то же время при формате уик-энда со спринтом по пятницам гонщики за что-то борются. Так что я полностью поддерживаю идею увеличения количества спринтов. И я также сказал (руководителю «Ф-1») Стефано Доменикали, что согласился бы проводить спринты на регулярной основе хоть каждую неделю.

Ведь тем самым мы бы продемонстрировали своим клиентам, то есть болельщикам, что в пятницу на трассе тоже может быть интересно. В противном случае от пятничных сессий стоит и вовсе отказаться. Оставить только субботу и воскресенье.

Лишатся ли тем самым команды возможности отыграться по ходу уик-энда? Нет, это не так. Если вы хотите привезти новые детали и протестировать их, вы можете сделать это и по ходу гонки. Ну а командам, которые окажутся в положении отстающих, догнать конкурентов будет трудно в любом случае. Болельщики же хотят видеть борьбу, соревнование», – рассказал Бриаторе.

