  • Флавио Бриаторе: «Лучше проводить 24 спринта. В противном случае от пятничных заездов стоит вообще отказаться»
Флавио Бриаторе: «Лучше проводить 24 спринта. В противном случае от пятничных заездов стоит вообще отказаться»

Бриаторе поддерживает увеличение спринтов в «Ф-1».

Исполнительный консультант «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал, что поддерживает руководителя «Ф-1» Стефано Доменикали в идее увеличения количества гоночных уик-эндов со спринт-заездами.

По мнению Бриаторе, формат уик-энда «Ф-1» стоит переработать – и либо проводить субботние спринты на постоянной основе, либо же вообще отказаться от пятничных сессий.

«Поддерживаю ли я идею проводить 12 спринтов? Да лучше сразу 24! В противном случае, от пятничных свободных заездов вообще стоит отказаться.

Ответьте мне на вопрос – чем вообще занимаются люди, которые сейчас приходят на трибуны по пятницам? Потому что сейчас пятницы нужны только инженерам – по пятницам вы подбираете настройки болида, тестируете их снова и снова. Вы не думаете о том, чтобы заняться чем-то, что будет интересно зрителям.

В то же время при формате уик-энда со спринтом по пятницам гонщики за что-то борются. Так что я полностью поддерживаю идею увеличения количества спринтов. И я также сказал (руководителю «Ф-1») Стефано Доменикали, что согласился бы проводить спринты на регулярной основе хоть каждую неделю.

Ведь тем самым мы бы продемонстрировали своим клиентам, то есть болельщикам, что в пятницу на трассе тоже может быть интересно. В противном случае от пятничных сессий стоит и вовсе отказаться. Оставить только субботу и воскресенье.

Лишатся ли тем самым команды возможности отыграться по ходу уик-энда? Нет, это не так. Если вы хотите привезти новые детали и протестировать их, вы можете сделать это и по ходу гонки. Ну а командам, которые окажутся в положении отстающих, догнать конкурентов будет трудно в любом случае. Болельщики же хотят видеть борьбу, соревнование», – рассказал Бриаторе.

Ферстаппен разнес новые болиды – и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
16 комментариев
Лучше просто отмените пятницу, без спринтов.
Ну а самый крутой вариант - 2 полноценных гонки, и в субботу, и в воскресенье.
Ответ Grigpar
Лучше просто отмените пятницу, без спринтов. Ну а самый крутой вариант - 2 полноценных гонки, и в субботу, и в воскресенье.
Может 3? Чем тебе пятница не угодила?))
Ответ Grigpar
Лучше просто отмените пятницу, без спринтов. Ну а самый крутой вариант - 2 полноценных гонки, и в субботу, и в воскресенье.
Пятница этт зароботок местных организаторов, владельцев трасс. Билеты, еда, мерч. Они и так большую часть доходов в Либерти отдают.
Интерес болельщиков на трибунах в данном случае более чем понятен, но мне , как зрителю диванного ТВ, есть чем заняться и в пятницу, и в субботу, поэтому мне такой избыток гонок ненужен
Спринт бессмысленный. Его наличия никак не мотивирует смотреть что-то в пятницу, потому что в пятницу есть много чего другого, а и также это рабочий день. Единственное, что во время обеда мы не час смотрим третью практику, а 30 минут спринт))
Ответ V3ttel
Спринт бессмысленный. Его наличия никак не мотивирует смотреть что-то в пятницу, потому что в пятницу есть много чего другого, а и также это рабочий день. Единственное, что во время обеда мы не час смотрим третью практику, а 30 минут спринт))
Он бессмысленный в том числе потому, что сразу после него квала к основной гонке. И те гонщики, которым есть, что терять, вообще не мотивированы бороться. Впрочем, я пишу очевидные вещи.
Сделать как в MotoGP - спринт в каждом Гран при. Две практики, простая и зачётная, одна квалификация на спринт и гонку, и это гораздо интереснее.
Ну давайте каждый день проводить мини гонки. Ради интереса зрителей исключительно.
Ради интереса зрителей - звучит гораздо красивее, чем ради бабла.
Имхо, гонок и так слишком много. Не каждый может себе позволить весь уикенд не отлипать от экрана, просматривая мини, микро, экстра и прочие спринты.
И да, я был на гоночных уикендах и прекрасно находил чем заняться в те моменты, когда на трассе на борятся колесо в колесо.
