Гонщики опробуют новую процедуру старта сегодня на тестах в Бахрейне

ФИА сообщила, что сегодня пилоты протестируют новую последовательность стартовых огней.

Проверка пройдет в конце первого дня заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

В 18:50 по московскому времени будут показаны красные флаги. После этого машины преодолеют два прогревочных круга перед симуляцией старта на решетке.

Когда болиды займут свои позиции, в течение пяти секунд будут мигать синие огни как предстартовое оповещение. После этого начнется обычная последовательность стартовых огней.

ФИА рассмотрит возможные изменения, касающиеся безопасности стартов в «Ф-1»