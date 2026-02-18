Гонщики опробуют новую процедуру старта сегодня на тестах в Бахрейне
ФИА сообщила, что сегодня пилоты протестируют новую последовательность стартовых огней.
Проверка пройдет в конце первого дня заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
В 18:50 по московскому времени будут показаны красные флаги. После этого машины преодолеют два прогревочных круга перед симуляцией старта на решетке.
Когда болиды займут свои позиции, в течение пяти секунд будут мигать синие огни как предстартовое оповещение. После этого начнется обычная последовательность стартовых огней.
ФИА рассмотрит возможные изменения, касающиеся безопасности стартов в «Ф-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Люка Смита
