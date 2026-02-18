Гран-при Турции получит место в календаре «Ф-1» в 2027 году
Турция может вернуть право проводить Гран-при «Ф-1».
Гран-при Турции может получить место в календаре «Формулы-1» в 2027 году. По информации турецкого подразделения Motorsport.com, владельцы «Стамбул-парка», ФИА и «Формула-1» уже достигли принципиальной договоренности о проведении гонки как минимум в следующем году.
Последний раз Гран-при Турции проводился в 2021 году, победителем той гонки стал выступающий ныне за «Кадиллак» Валттери Боттас.
