Гран-при Турции получит место в календаре «Ф-1» в 2027 году

Турция может вернуть право проводить Гран-при «Ф-1».

Гран-при Турции может получить место в календаре «Формулы-1» в 2027 году. По информации турецкого подразделения Motorsport.com, владельцы «Стамбул-парка», ФИА и «Формула-1 » уже достигли принципиальной договоренности о проведении гонки как минимум в следующем году.

Последний раз Гран-при Турции проводился в 2021 году, победителем той гонки стал выступающий ныне за «Кадиллак » Валттери Боттас .

