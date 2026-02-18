ФИА получила позитивные отзывы пилотов о болидах-2026. Существенных изменений регламента «Ф-1» не будет в ближайшее время

Гонщики позитивно отзывались о новых машинах, сообщила ФИА.

ФИА заявила об обсуждениях, которые вела с командами «Формулы-1» по поводу характеристик болидов 2026 года. Дискуссии касались работы с энергией, силовых установок, аэродинамики, обгонов, борьбы на трассе, шин и механического сцепления.

Как сообщает Федерация, она получила «позитивные отзывы» пилотов – гонщики отметили снижение массы и размеров болидов, а также улучшение качества хода и более мощное начальное ускорение.

В ближайшее время не будет никаких значимых изменений технического регламента. ФИА продолжит изучать данные по мере их появления.

«Начальные данные и отзывы все еще недостаточно зрелые, и преждевременные изменения несут риск усиления нестабильности перед первой гонкой», – пояснили в Федерации.

