ФИА рассмотрит возможные изменения, касающиеся безопасности стартов в «Ф-1»

ФИА сообщила, что на сегодняшнем заседании Комиссии «Ф-1» обсуждали безопасность стартов в 2026 году.

Ранее руководитель «Макларена » Андреа Стелла высказывался о том, что после введения новых технических и моторных правил на стартах могут возникать опасные ситуации.

ФИА назвала обсуждения «конструктивными» и заявила, что во время текущих тестов в Бахрейне будут рассмотрены возможные изменения, связанные с процедурой старта.

Андреа Стелла: «В «Ф-1» может исчезнуть возможность совершать обгоны. Обсужу с серией изменения в регламенте»

Льюис Хэмилтон: «Старты точно не будут опасными в 2026-м»