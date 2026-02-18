ФИА рассмотрит возможные изменения, касающиеся безопасности стартов в «Ф-1»
ФИА сообщила, что на сегодняшнем заседании Комиссии «Ф-1» обсуждали безопасность стартов в 2026 году.
Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказывался о том, что после введения новых технических и моторных правил на стартах могут возникать опасные ситуации.
ФИА назвала обсуждения «конструктивными» и заявила, что во время текущих тестов в Бахрейне будут рассмотрены возможные изменения, связанные с процедурой старта.
Андреа Стелла: «В «Ф-1» может исчезнуть возможность совершать обгоны. Обсужу с серией изменения в регламенте»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Ну правильно, мотор Мерса уже одобрили, щас преимущество Феррари со стартами (хоть пока и не подтвержденное) отменят и можем со спокойной душой готовиться к 2027
Ещё даже не пробовали, но сразу банят теоретическое преимущество Феррари...
