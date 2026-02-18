Льюис Хэмилтон: «На 100 процентов верю в возможности «Феррари», поэтому я и присоединился»

Хэмилтон на 100 процентов верит в «Феррари».

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своем отношении к Скудерии на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне.

«Моя вера в команду абсолютно не изменилась – я на 100 процентов верю в ее возможности. Поэтому я и присоединился к команде.

Я знал, что мгновенного прогресса и немедленного успеха не будет. Я подписал многолетний контракт, потому что понимал, что чаще всего это долгий процесс.

Мы извлекли огромное количество уроков из прошлого сезона, все в команде постоянно стремятся прибавлять, становиться сильнее. У меня ощущение, что мы работаем сообща лучше, чем когда-либо, и я с нетерпением жду того, что случится дальше», – заявил Льюис.

