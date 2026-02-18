«Никаких опасений у «Ред Булл» нет». Мекьес уверен в сохранении Ферстаппена на фоне его недовольства новыми болидами

В «Ред Булл» уверены в сохранении Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес заявил, что у команды нет никаких опасений относительно того, что Макс Ферстаппен может решить в ближайшем будущем уйти из «Формулы-1» из-за недовольства новым регламентом и новыми болидами.

«Если коротко – то ответ нет, у нас нет никаких опасений. И да, при этом я вспоминаю наши прошлогодние обсуждения, когда на симуляторе мы перешли к работе от машины 2025 к машине 2026 года. И что разница в поведении болидов в какой-то момент оказалась настолько большой, что в итоге [по ходу сезона] мы решили на симуляторе работать [с основными пилотами] над машиной 2025 года.

При этом реальность такова, что новый регламент стал колоссальным вызовом для все. И для команд, и для производителей двигателей, и для гонщиков. Условия изменились для всех нас. Но это нам и нравиться – стараться справиться с трудностями, найти какие-то не самые очевидные решения. И мы продолжим этим заниматься, в том числе при помощи Макса.

И я уверен, что в итоге Макс с высокой долей вероятности войдет в число тех, кто сумеет лучше других адаптироваться к новому регламенту, освоит новую технику и новые приемы, как он сделал и при предыдущей версии регламента», – рассказал Мекьес.

Ферстаппен разнес новые болиды – и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!