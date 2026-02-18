Проверки спорных моторов «Мерседеса» должны ужесточить 1 августа – производители, ФИА и ФОМ проголосуют по вопросу тестов при 130 градусах
Скандал со спорными силовыми установками в «Формуле-1» близок к завершению.
Ранее стало известно, что «Мерседес» нашел способ увеличить степень сжатия в моторах 2026 года, при этом проходя проверки ФИА, поскольку они проводятся при комнатной температуре. «Феррари», «Ауди», «Хонда» и примкнувший к ним «Ред Булл» обращались в ФИА с просьбами прояснить ситуацию.
ФИА сообщила о начале электронного голосования по поводу дополнительных проверок степени сжатия при температуре 130 градусов. В случае положительного исхода такие тесты введут 1 августа – фактически во время летнего перерыва. Исход голосования станет известен в течение ближайших десяти дней.
Для того, чтобы предложение приняли, необходимо «супербольшинство» – поддержка четырех из пяти мотористов, а также ФИА и ФОМ. The Race предполагает, что новые проверки, вероятнее всего, будут введены.
Но вопрос еще как Мерседес адаптируется к этим новым проверкам. Это же не просто прошивку переписать, а изменить конструкцию двигателя или материалы другие использовать, хз за счет чего у них там на горячую сжимается так. Так что есть небольшая надежда, что сезон заиграет новыми красками во второй половине
Но пока, конечно, печаль, если верить всем инсайдам про запас скорости. Вообще, все вот узнали про трюк с компрессией и убеждены, что у Мерса мотор выдает на 10-20-30 сил больше - однако, откуда уверенность, что у них есть преимущество относительно других по мощности? То есть, 18:1 дает им больше сил, чем 16:1, очевидно. Но кто сказал, что общая мощность у них больше? Может у них без этого сжатия на 40 (или 20, 30) сил меньше, чем у условных Феррари или Форда
И да, под каждой новостью продолжают писать «А чо это регламент должны менять?!?!?! Это серая зона, все честно же!!!». Регламент менять и не собираются - в нем и так четко прописано, что степень сжатия должна быть 16:1, без доп условий, просто 16:1 и всё. Меняться могут лишь проверки, а проверки меняли по ходу сезона уже миллион раз, взять хотя бы те же гибкие крылья
проверки это такая же часть регламента, как и показатель степени сжатия.
16 и точка, никаких исключений
Окей, а как это отменяет предыдущее предложение? В котором абсолютно ясно сформулировано, что степень сжатия не может быть больше 16
Вы слышали что-то о гибких крыльях, топливном датчике, технической директиве 2022 года и сотне других подобных случаев? Стоит знать о таких кейсах