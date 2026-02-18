Проверки спорных моторов «Мерседеса» должны ужесточить 1 августа – производители, ФИА и ФОМ проголосуют по вопросу тестов при 130 градусах

Мотористы «Ф-1» проголосуют за ужесточение проверок летом.

Скандал со спорными силовыми установками в «Формуле-1» близок к завершению.

Ранее стало известно, что «Мерседес» нашел способ увеличить степень сжатия в моторах 2026 года, при этом проходя проверки ФИА, поскольку они проводятся при комнатной температуре. «Феррари», «Ауди », «Хонда » и примкнувший к ним «Ред Булл » обращались в ФИА с просьбами прояснить ситуацию.

ФИА сообщила о начале электронного голосования по поводу дополнительных проверок степени сжатия при температуре 130 градусов. В случае положительного исхода такие тесты введут 1 августа – фактически во время летнего перерыва. Исход голосования станет известен в течение ближайших десяти дней.

Для того, чтобы предложение приняли, необходимо «супербольшинство» – поддержка четырех из пяти мотористов, а также ФИА и ФОМ. The Race предполагает, что новые проверки, вероятнее всего, будут введены.

