  Проверки спорных моторов «Мерседеса» должны ужесточить 1 августа – производители, ФИА и ФОМ проголосуют по вопросу тестов при 130 градусах
Проверки спорных моторов «Мерседеса» должны ужесточить 1 августа – производители, ФИА и ФОМ проголосуют по вопросу тестов при 130 градусах

Мотористы «Ф-1» проголосуют за ужесточение проверок летом.

Скандал со спорными силовыми установками в «Формуле-1» близок к завершению.

Ранее стало известно, что «Мерседес» нашел способ увеличить степень сжатия в моторах 2026 года, при этом проходя проверки ФИА, поскольку они проводятся при комнатной температуре. «Феррари», «Ауди», «Хонда» и примкнувший к ним «Ред Булл» обращались в ФИА с просьбами прояснить ситуацию.

ФИА сообщила о начале электронного голосования по поводу дополнительных проверок степени сжатия при температуре 130 градусов. В случае положительного исхода такие тесты введут 1 августа – фактически во время летнего перерыва. Исход голосования станет известен в течение ближайших десяти дней.

Для того, чтобы предложение приняли, необходимо «супербольшинство» – поддержка четырех из пяти мотористов, а также ФИА и ФОМ. The Race предполагает, что новые проверки, вероятнее всего, будут введены.

Спорные двигатели «Мерседеса» ограничат, производители согласуют новые моторные правила (AutoRacer)

«Феррари» не будет подавать протест против моторов «Мерседеса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
2/3 чемпионата читерить можно, потом нельзя)
Так это ж сам Мерседес! Им многое можно.
За половину чемпионата его можно и выиграть
Это в целом странный подход, мерседес нашел лазейку в регламенте, почему должны вообще пересматривать правила?
Они всем обещали, что 14г не повторится, а он реально постучался))
До 1 августа, конечно, можно очень далеко улететь в чемпе, это да
Но вопрос еще как Мерседес адаптируется к этим новым проверкам. Это же не просто прошивку переписать, а изменить конструкцию двигателя или материалы другие использовать, хз за счет чего у них там на горячую сжимается так. Так что есть небольшая надежда, что сезон заиграет новыми красками во второй половине
Но пока, конечно, печаль, если верить всем инсайдам про запас скорости. Вообще, все вот узнали про трюк с компрессией и убеждены, что у Мерса мотор выдает на 10-20-30 сил больше - однако, откуда уверенность, что у них есть преимущество относительно других по мощности? То есть, 18:1 дает им больше сил, чем 16:1, очевидно. Но кто сказал, что общая мощность у них больше? Может у них без этого сжатия на 40 (или 20, 30) сил меньше, чем у условных Феррари или Форда
И да, под каждой новостью продолжают писать «А чо это регламент должны менять?!?!?! Это серая зона, все честно же!!!». Регламент менять и не собираются - в нем и так четко прописано, что степень сжатия должна быть 16:1, без доп условий, просто 16:1 и всё. Меняться могут лишь проверки, а проверки меняли по ходу сезона уже миллион раз, взять хотя бы те же гибкие крылья
вы откройте словарь хоть.
проверки это такая же часть регламента, как и показатель степени сжатия.
Уж не знаю в каком вы словаре нашли такую инфу, но факт есть факт - процедуры измерения того или иного показателя на соответствие установленному регламенту менялись много много раз. А в регламенте четко прописано - No cylinder of the engine may have a geometric compression ratio higher than 16.0
16 и точка, никаких исключений
По правилам болид должен соответствовать регламенту в любой момент времени и в любом состоянии.
Я уже отчаялся дождаться, но может хоть вы пруфы предоставите?
Переводя на русский язык: "ФИА разрешила использование в ДВС поршней, расширяющихся при температуре выше 130 градусов". Весь вопрос только в том, что Мерседесу нужно всего лишь доработать материал поршней, чтоб расширялся только выше 130, а остальным придется разрабатывать эти поршни с нуля) Еще и не понятно, при скольки градусах начинает расширяться у Мерседеса сейчас. Может только после 130 и Мерс сам с барского плеча с ней согласится.
А чего не 1 декабря?
Дальше говорится о процедуре проверки степени сжатия и температуре окружающей среды. Она отдельным документом
Окей, а как это отменяет предыдущее предложение? В котором абсолютно ясно сформулировано, что степень сжатия не может быть больше 16
Вы слышали что-то о гибких крыльях, топливном датчике, технической директиве 2022 года и сотне других подобных случаев? Стоит знать о таких кейсах
