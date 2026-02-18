  • Спортс
  Майк Крак: «Астон Мартин» нужно объективно смотреть на вещи и наверстывать упущенное»
Майк Крак: «Астон Мартин» нужно объективно смотреть на вещи и наверстывать упущенное»

В «Астон Мартин» признают отставание от графика.

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак отметил, что у команды пока есть проблемы с работой болида и коллективу нужно наверстывать упущенное.

«На данном этапе [подготовки к сезону] у вас [команды] часто могут возникать мелкие проблемы, которые в итоге не позволяют вам выехать на трассу. И возникать они могут в самых разных областях болида.

К тому же, у нас много новой электроники, у нас новые партнеры, новая коробка передач, новая подвеска. Так что сложно выделить одну область. Хотя это было бы проще всего – ведь если бы исправления требовала только одна область, вы могли бы бросить на нее все свои усилия.

Думаю, что именно опоздание [к началу работы на тестах] поставило нас в несколько сложное положение с точки зрения надежности болида. Если команда не может наматывать круги на тестах, то оказывается в невыгодном положении. Так что нам нужно реалистично смотреть на вещи и наверстывать упущенное», – рассказал Крак.

Расклады на «Ф-1» перед финальными тестами: как же верят в бедовый «Астон Мартин» и не верят в «Феррари»!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети Адама Купера
тесты Формула-1
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoМайк Крак
Рекомендуем