Льюис Хэмилтон: «Старты точно не будут опасными в 2026-м»
Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о том, будут ли старты опасными в новом сезоне.
Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла призвал ФИА заняться данным вопросом.
«Они точно не будут опасными. Пожалуй, нужно уйти от такой коннотации, потому что это просто другая процедура. Она немного дольше, чем в прошлом.
Если прямо сейчас погаснут пять огней, мы все чуть дольше задержимся на решетке. По-прежнему можно тронуться с места без раскрутки турбины. Вероятно, пару раз сработает антистолл. Антистолл – это потенциальный сценарий для каких-то пилотов, но не считаю, что это опасно», – заявил британец.
