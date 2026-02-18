1

Льюис Хэмилтон: «Старты точно не будут опасными в 2026-м»

Хэмилтон отреагировал на мнение «Макларена» об опасности стартов.

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о том, будут ли старты опасными в новом сезоне.

Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла призвал ФИА заняться данным вопросом.

«Они точно не будут опасными. Пожалуй, нужно уйти от такой коннотации, потому что это просто другая процедура. Она немного дольше, чем в прошлом.

Если прямо сейчас погаснут пять огней, мы все чуть дольше задержимся на решетке. По-прежнему можно тронуться с места без раскрутки турбины. Вероятно, пару раз сработает антистолл. Антистолл – это потенциальный сценарий для каких-то пилотов, но не считаю, что это опасно», – заявил британец.

Андреа Стелла: «В «Ф-1» может исчезнуть возможность совершать обгоны. Обсужу с серией изменения в регламенте»

Оскар Пиастри: «Из-за плохого старта пилоты будут терять не 5 метров, а 6-7 позиций в 2026-м»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
У Феррари теоретическое преимущество, сразу бан. Совпадение? Не думаю
Рекомендуем