Льюис Хэмилтон: «Старты точно не будут опасными в 2026-м»

Хэмилтон отреагировал на мнение «Макларена» об опасности стартов.

Гонщик «Феррари » Льюис Хэмилтон высказался о том, будут ли старты опасными в новом сезоне.

Ранее руководитель «Макларена » Андреа Стелла призвал ФИА заняться данным вопросом.

«Они точно не будут опасными. Пожалуй, нужно уйти от такой коннотации, потому что это просто другая процедура. Она немного дольше, чем в прошлом.

Если прямо сейчас погаснут пять огней, мы все чуть дольше задержимся на решетке. По-прежнему можно тронуться с места без раскрутки турбины. Вероятно, пару раз сработает антистолл. Антистолл – это потенциальный сценарий для каких-то пилотов, но не считаю, что это опасно», – заявил британец.

