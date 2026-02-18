Стролл вылетел в гравий, тесты прерывали красными флагами
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл оказался в гравии через час после начала дневной сессии первого дня заключительных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
Канадец на высокой скорости вылетел с трассы в гравийную ловушку, после чего покинул болид. Сессию прервали красными флагами на несколько минут.
Неизвестно, что именно стало причиной вылета.
«Астон Мартин» испытывает проблемы с надежностью в первый день тестов. Фернандо Алонсо проехал лишь 28 кругов утром, а Стролл преодолел семь кругов до инцидента.
Журналист Лобато: «В «Астон Мартин» похоронная атмосфера. Команда предпоследняя или последняя, мотор «Хонды» – худший»
Опубликовал: Михаил Ширяев
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
дело было не только в Хондине
дело было не только в Хондине
Да, проблема в кпп. Думаю хонда способна выдать свои л.с. если ее не ограничивать.. надежда на то что переделают кпп до начала сезона.. иначе Астону лучше вообще не выходить на старт..
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем