Стролл вылетел в гравий, тесты прерывали красными флагами

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл оказался в гравии через час после начала дневной сессии первого дня заключительных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Канадец на высокой скорости вылетел с трассы в гравийную ловушку, после чего покинул болид. Сессию прервали красными флагами на несколько минут.

Неизвестно, что именно стало причиной вылета.

«Астон Мартин» испытывает проблемы с надежностью в первый день тестов. Фернандо Алонсо проехал лишь 28 кругов утром, а Стролл преодолел семь кругов до инцидента.

Журналист Лобато: «В «Астон Мартин» похоронная атмосфера. Команда предпоследняя или последняя, мотор «Хонды» – худший»