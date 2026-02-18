Фото
2

Стролл вылетел в гравий, тесты прерывали красными флагами

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл оказался в гравии через час после начала дневной сессии первого дня заключительных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Канадец на высокой скорости вылетел с трассы в гравийную ловушку, после чего покинул болид. Сессию прервали красными флагами на несколько минут.

Неизвестно, что именно стало причиной вылета.

«Астон Мартин» испытывает проблемы с надежностью в первый день тестов. Фернандо Алонсо проехал лишь 28 кругов утром, а Стролл преодолел семь кругов до инцидента.

Журналист Лобато: «В «Астон Мартин» похоронная атмосфера. Команда предпоследняя или последняя, мотор «Хонды» – худший»

Опубликовал: Михаил Ширяев
тесты Формула-1
logoФормула-1
Сахир
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
дело было не только в Хондине
Ответ Максим Макеев
дело было не только в Хондине
Да, проблема в кпп. Думаю хонда способна выдать свои л.с. если ее не ограничивать.. надежда на то что переделают кпп до начала сезона.. иначе Астону лучше вообще не выходить на старт..
Рекомендуем