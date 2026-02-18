Оскар Пиастри о жалобах на новые машины: «Не стоит забывать, что прошлогодние болиды на некоторых трассах были быстрейшими за всю историю «Ф-1»

Пиастри не готов жаловаться на новые болиды.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал о своих впечатлениях от управления новым болидом «Формулы-1».

По словам Пиастри, он не стал бы излишне критиковать особенности поведения машин 2026 года и нехватку скорости относительно болидов предыдущего поколения.

«В сравнении с прошлым годом многие вещи просто изменились, стали другими. При одних условиях поведение машин ощущается так же, как раньше, а при других ощущения меняются. Думаю, ощущения будут сильно меняться в зависимости от трассы, где проходит Гран-при.

По уровню сцепления с треком они ощущаются как болиды «Формулы-1». При этом теперь на выходе из поворотов мощность двигателя достигает каких-то сумасшедших показателей – притом, что нельзя сказать, чтобы предыдущим машинам этой мощности не хватало. Так что порой удержать машину под контролем бывает весьма непросто.

При всем при этом не стоит забывать, что прошлогодние болиды на некоторых трассах были вообще быстрейшими за всю историю «Формулы-1». И понятно, что поначалу любая не настолько быстрая машина будет ощущаться немного хуже», – рассказал Пиастри.

